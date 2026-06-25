Tiền đạo Vinicius Junior không hài lòng khi bị trọng tài từ chối bàn thắng trong trận đấu giữa Brazil và Scotland ở bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

Vinicius nổi giận vì bị tước bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Tình huống xảy ra ở phút 22, khi Brazil tổ chức pressing tầm cao và khiến hàng thủ Scotland mắc sai lầm ngay bên phần sân nhà. Vinicius nhanh chóng chớp thời cơ, băng vào tranh chấp với hậu vệ Jack Hendry, khéo léo đưa chân lên trước để chiếm lợi thế rồi thoát xuống dứt điểm chéo góc tung lưới đối phương.

Ban đầu, bàn thắng được công nhận và ngôi sao của Brazil tưởng như đã hoàn tất cú đúp từ rất sớm, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 4.

Tuy nhiên, niềm vui của Vinicius không kéo dài lâu. Trọng tài người Mexico, Cesar Ramos, sau khi xem lại tình huống đã quyết định không công nhận bàn thắng. Theo nhận định của ông, tiền đạo Brazil đã phạm lỗi khi tác động vào chân hậu vệ Scotland trong pha tranh chấp trước khi ghi bàn.

Vinicius trừng phạt sai lầm của hàng thủ Scotland. Ảnh: Reuters.

Quyết định này khiến Vinicius nổi giận. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh chân sút của Brazil liên tục phàn nàn với trọng tài, thậm chí buông lời: “Thật đáng xấu hổ”. Sau đó, ngôi sao của Real Madrid còn có màn tranh cãi khá căng thẳng với vị vua áo đen ngay trên sân.

Bình luận về tình huống, cựu trọng tài Iturralde Gonzalez cho rằng đây là pha bóng gây tranh cãi. Theo ông, Vinicius là người chủ động chiếm vị trí trước và trong bóng đá, cầu thủ giành được khoảng trống trước thường xứng đáng được bảo vệ.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng cầu thủ Scotland dường như không phản ứng quá mạnh, điều càng khiến quyết định tước bàn thắng của Vinicius trở thành chủ đề gây tranh luận sau trận.

Dù bị từ chối một bàn thắng, Vinicius vẫn kịp ghi cú đúp vào lưới Scotland, giúp Brazil dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Highlights Brazil 3-0 Haiti Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.