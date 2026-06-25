Qatar lập kỷ lục buồn tại World Cup

Trận thua Bosnia & Herzegovina 1-3 tại bảng B đưa Qatar trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử phản lưới nhà đến hai lần chỉ trong một kỳ World Cup.

Với hai tình huống phản lưới nhà kể từ đầu giải, đại diện châu Á chính thức gia nhập nhóm những đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất lịch sử giải đấu. Cụ thể, Qatar hiện là quốc gia thứ ba ghi nhận hai bàn phản lưới nhà trong cùng một vòng chung kết World Cup, sau Bulgaria (1966) và Nga (2018).

Đây là cột mốc đáng quên, phản ánh sự thiếu tập trung và áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ. Sai lầm đầu tiên diễn ra trong trận thua đậm 0-6 Canada hôm 19/6, khi tiền vệ Mohamed Manai lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Đến cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina sáng 25/6, kịch bản tương tự lặp lại khi thủ thành Mahmud Abunada mắc lỗi khiến hậu vệ Sultan Al-Brake bị tính là người phản lưới nhà.

Dù tiền đạo kỳ cựu Hasan Al-Haydos nỗ lực rút ngắn cách biệt cho Qatar, những lỗ hổng nơi hàng thủ xóa bỏ mọi nỗ lực của hàng công. Thất bại chung cuộc 1-3 khiến Qatar chính thức bị loại với vị trí cuối bảng B. Thầy trò Julen Lopetegui giành vỏn vẹn 1 điểm, để thủng lưới 10 lần và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Những sai số mang tính hệ thống ở khâu phòng ngự chính là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng Tây Á phải nhận những kết quả bất lợi và đi vào lịch sử theo cách không mong muốn.

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