Qatar lập kỷ lục buồn tại World Cup

Trận thua Bosnia & Herzegovina 1-3 tại bảng B đưa Qatar trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử phản lưới nhà đến hai lần chỉ trong một kỳ World Cup.
Với hai tình huống phản lưới nhà kể từ đầu giải, đại diện châu Á chính thức gia nhập nhóm những đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất lịch sử giải đấu. Cụ thể, Qatar hiện là quốc gia thứ ba ghi nhận hai bàn phản lưới nhà trong cùng một vòng chung kết World Cup, sau Bulgaria (1966) và Nga (2018).
Đây là cột mốc đáng quên, phản ánh sự thiếu tập trung và áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ. Sai lầm đầu tiên diễn ra trong trận thua đậm 0-6 Canada hôm 19/6, khi tiền vệ Mohamed Manai lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.
Đến cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina sáng 25/6, kịch bản tương tự lặp lại khi thủ thành Mahmud Abunada mắc lỗi khiến hậu vệ Sultan Al-Brake bị tính là người phản lưới nhà.
Dù tiền đạo kỳ cựu Hasan Al-Haydos nỗ lực rút ngắn cách biệt cho Qatar, những lỗ hổng nơi hàng thủ xóa bỏ mọi nỗ lực của hàng công. Thất bại chung cuộc 1-3 khiến Qatar chính thức bị loại với vị trí cuối bảng B. Thầy trò Julen Lopetegui giành vỏn vẹn 1 điểm, để thủng lưới 10 lần và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng.
Những sai số mang tính hệ thống ở khâu phòng ngự chính là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng Tây Á phải nhận những kết quả bất lợi và đi vào lịch sử theo cách không mong muốn.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Huy Trưởng
world cupqatarbosnia & herzegovinaTuyển Bosniaworld cupqatarbosnia & herzegovina