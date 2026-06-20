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Thể thao World Cup 2026

FIFA bồi thường cho tuyển thủ Canada bị gãy chân

  • Thứ bảy, 20/6/2026 11:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA sẽ chi trả khoản bồi thường cho CLB chủ quản của tiền vệ Ismael Kone sau chấn thương mà anh gặp phải trong chiến thắng 6-0 của tuyển Canada trước Qatar hôm 19/6.

FIFA bồi thường cho trường hợp của Kone. Ảnh: Reuters.

Kone dính chấn thương sau pha vào bóng lỗi của Assim Madibo bên phía Qatar tại bảng B World Cup 2026. Tình huống khiến tiền vệ Canada đau đớn rời sân, trong khi Madibo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận, cầu thủ Qatar lên tiếng xin lỗi vì pha bóng nguy hiểm.

Ngay sau đó, Kone được phẫu thuật để xử lý chấn thương gãy chân trái. Liên đoàn Bóng đá Canada xác nhận ca mổ diễn ra thành công và cầu thủ này sẽ sớm bước vào quá trình hồi phục. Sassuolo, đội bóng chủ quản của Kone, cũng gửi lời chúc tiền vệ sinh năm 2002 mau chóng trở lại sân cỏ.

Theo cơ chế được ban hành trước khi World Cup 2026 diễn ra, FIFA sẽ thanh toán khoản tiền bồi thường cho Sassuolo thông qua Chương trình bảo vệ CLB. Đây là một dạng “bảo hiểm” dành cho các đội bóng có cầu thủ dính chấn thương nặng trong thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia. Theo quy định, cầu thủ phải nghỉ thi đấu hơn 28 ngày mới đủ điều kiện được hỗ trợ.

Mirror cho biết FIFA có thể phải chi gần 500.000 bảng cho trường hợp của Kone nếu anh phải nghỉ thi đấu khoảng 150 ngày. Con số cuối cùng thậm chí có thể còn cao hơn, tùy thuộc vào thời gian hồi phục thực tế của tiền vệ này.

Dù đối mặt với biến cố lớn, Kone vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên mạng xã hội, anh bày tỏ hy vọng các đồng đội có thể tiến sâu tại World Cup 2026. Chiến thắng trước Qatar cũng giúp Canada chạm một tay vào tấm vé đi tiếp tại bảng B.

Highlights Canada 6-0 Qatar Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

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Duy Luân

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
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    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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