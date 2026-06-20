FIFA bồi thường cho tuyển thủ Canada bị gãy chân

FIFA sẽ chi trả khoản bồi thường cho CLB chủ quản của tiền vệ Ismael Kone sau chấn thương mà anh gặp phải trong chiến thắng 6-0 của tuyển Canada trước Qatar hôm 19/6.

FIFA bồi thường cho trường hợp của Kone. Ảnh: Reuters.

Kone dính chấn thương sau pha vào bóng lỗi của Assim Madibo bên phía Qatar tại bảng B World Cup 2026. Tình huống khiến tiền vệ Canada đau đớn rời sân, trong khi Madibo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận, cầu thủ Qatar lên tiếng xin lỗi vì pha bóng nguy hiểm.

Ngay sau đó, Kone được phẫu thuật để xử lý chấn thương gãy chân trái. Liên đoàn Bóng đá Canada xác nhận ca mổ diễn ra thành công và cầu thủ này sẽ sớm bước vào quá trình hồi phục. Sassuolo, đội bóng chủ quản của Kone, cũng gửi lời chúc tiền vệ sinh năm 2002 mau chóng trở lại sân cỏ.

Theo cơ chế được ban hành trước khi World Cup 2026 diễn ra, FIFA sẽ thanh toán khoản tiền bồi thường cho Sassuolo thông qua Chương trình bảo vệ CLB. Đây là một dạng “bảo hiểm” dành cho các đội bóng có cầu thủ dính chấn thương nặng trong thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia. Theo quy định, cầu thủ phải nghỉ thi đấu hơn 28 ngày mới đủ điều kiện được hỗ trợ.

Mirror cho biết FIFA có thể phải chi gần 500.000 bảng cho trường hợp của Kone nếu anh phải nghỉ thi đấu khoảng 150 ngày. Con số cuối cùng thậm chí có thể còn cao hơn, tùy thuộc vào thời gian hồi phục thực tế của tiền vệ này.

Dù đối mặt với biến cố lớn, Kone vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên mạng xã hội, anh bày tỏ hy vọng các đồng đội có thể tiến sâu tại World Cup 2026. Chiến thắng trước Qatar cũng giúp Canada chạm một tay vào tấm vé đi tiếp tại bảng B.

Highlights Canada 6-0 Qatar Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.