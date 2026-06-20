Động thái của Neymar

Dù không thể trực tiếp góp mặt trên sân, Neymar vẫn cho thấy sự đồng hành với tuyển Brazil trong chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

Neymar theo dõi các đồng đội thi đấu.

Trên trang cá nhân, tiền đạo mang áo số 10 đăng tải hình ảnh theo dõi trận đấu cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Tiến lên nào!”, như một cách tiếp lửa tinh thần cho các đồng đội từ xa.

Do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân, Neymar không cùng đội tuyển di chuyển đến Philadelphia để chuẩn bị cho màn so tài với Haiti. Thay vào đó, ngôi sao của Santos ở lại khách sạn The Ridge, nơi đóng quân của tuyển Brazil, nhằm tiếp tục thực hiện chương trình phục hồi theo giáo án riêng của ban huấn luyện.

Theo Globo, trong buổi sáng cùng ngày, Neymar tập luyện tại trung tâm huấn luyện Columbia Park dưới sự theo sát của các chuyên gia thể lực Cristiano Nunes và Mino Fulco. Chương trình tập của anh bao gồm các bài vận động với bóng kết hợp rèn thể lực trong phòng gym. Ban huấn luyện Brazil tỏ ra rất thận trọng với tình trạng của tiền đạo 34 tuổi, nhằm tránh mọi rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình bình phục.

Hiện Neymar vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Scotland vào tuần tới. Đội ngũ y tế và ban huấn luyện không muốn đẩy nhanh tiến độ hồi phục, thay vào đó ưu tiên đưa anh trở lại trong trạng thái tốt nhất.

Theo Globo, kịch bản lý tưởng là Neymar có thể tái xuất từ vòng knock-out, trong trường hợp Brazil giành vé đi tiếp.

Cunha hoàn tất cú đúp ngoạn mục Cú dứt điểm quyết đoán của ngôi sao MU giúp "Selecao'' nhân đôi cách biệt trước Haiti ở trận đấu sáng 20/6.