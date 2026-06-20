64 phút đủ để Cunha làm nên khác biệt

Tiền đạo Matheus Cunha có màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti ở bảng C World Cup 2026 sáng 20/6.

Cunha rực sáng trước Haiti. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong 64 phút góp mặt trên sân, chân sút đang khoác áo Manchester United để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Brazil giành trọn 3 điểm.

Ngay từ những phút đầu, Cunha cho thấy sự năng nổ cùng khả năng hoạt động rộng. Không chỉ xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để tạo ra khác biệt, chân sút người Brazil còn tích cực tham gia vào lối chơi chung của toàn đội.

Thống kê cho thấy Cunha chạm bóng 41 lần, có 3 lần xuất hiện trong khu vực cấm địa đối phương và thực hiện 6 đường chuyền đưa bóng vào 1/3 sân cuối cùng. Điều đó phản ánh rõ vai trò kết nối của Cunha với các vệ tinh xung quanh, thay vì chỉ đơn thuần chờ cơ hội ghi bàn.

Điểm đáng chú ý trong màn trình diễn này là sự toàn diện của Cunha. Ngoài 2 pha lập công, anh còn đóng góp lớn ở khía cạnh phòng ngự và tranh chấp. Tiền đạo 27 tuổi có 2 pha tắc bóng, 1 lần đánh chặn, 5 pha thu hồi bóng và thắng 4 tình huống tranh chấp tay đôi.

Màn trình diễn trước Haiti có thể xem là lời khẳng định mạnh mẽ của Cunha trong màu áo tuyển Brazil. Trong bối cảnh "Selecao" đang tìm kiếm những phương án tấn công hiệu quả và giàu năng lượng, chân sút này đã chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng được trao thêm cơ hội.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.