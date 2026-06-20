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Thể thao World Cup 2026

Algeria kiện FIFA vì Messi

  • Thứ bảy, 20/6/2026 09:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) khiếu nại lên FIFA nhằm phản đối các quyết định gây tranh cãi của trọng tài Szymon Marciniak trong trận thua Argentina 0-3 hôm 17/6.

Phía Algeria tin rằng trọng tài chính Marciniak có những nhận định sai lầm trong các tình huống mang tính quyết định, tước đi sự công bằng của đại diện Bắc Phi. Trong đơn khiếu nại, FAF đặc biệt nhấn mạnh vào hai tình huống cụ thể.

Tình huống một ở phút 32, Lionel Messi có pha vào bóng bằng gầm giày nhắm trực tiếp vào bắp chân hậu vệ Aissa Mandi. Phía Algeria khẳng định đây là hành vi bạo lực xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Sự bất bình tăng cao ở phút 74 khi Alexis Mac Allister bị cáo buộc có hành vi giật cùi chỏ đối với Ibrahim Maza. Dù pha va chạm diễn ra rõ ràng, tiền vệ người Argentina vẫn không phải nhận bất kỳ án phạt nào từ tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Theo giới chuyên môn, những đơn khiếu nại kiểu này hiếm khi dẫn đến các án phạt nguội hoặc thay đổi kết quả trận đấu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau khởi đầu thuận lợi tại bảng J bằng chiến thắng áp đảo, Argentina đang chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo gặp Áo vào ngày 23/6. Ngược lại, Algeria buộc phải giành chiến thắng trước Jordan trong trận đấu cùng ngày để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.

Sau Messi, đây là cầu thủ thứ 2 lập hat trick tại World Cup 2026 Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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