Algeria kiện FIFA vì Messi

Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) khiếu nại lên FIFA nhằm phản đối các quyết định gây tranh cãi của trọng tài Szymon Marciniak trong trận thua Argentina 0-3 hôm 17/6.

Phía Algeria tin rằng trọng tài chính Marciniak có những nhận định sai lầm trong các tình huống mang tính quyết định, tước đi sự công bằng của đại diện Bắc Phi. Trong đơn khiếu nại, FAF đặc biệt nhấn mạnh vào hai tình huống cụ thể.

Tình huống một ở phút 32, Lionel Messi có pha vào bóng bằng gầm giày nhắm trực tiếp vào bắp chân hậu vệ Aissa Mandi. Phía Algeria khẳng định đây là hành vi bạo lực xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Sự bất bình tăng cao ở phút 74 khi Alexis Mac Allister bị cáo buộc có hành vi giật cùi chỏ đối với Ibrahim Maza. Dù pha va chạm diễn ra rõ ràng, tiền vệ người Argentina vẫn không phải nhận bất kỳ án phạt nào từ tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Theo giới chuyên môn, những đơn khiếu nại kiểu này hiếm khi dẫn đến các án phạt nguội hoặc thay đổi kết quả trận đấu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau khởi đầu thuận lợi tại bảng J bằng chiến thắng áp đảo, Argentina đang chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo gặp Áo vào ngày 23/6. Ngược lại, Algeria buộc phải giành chiến thắng trước Jordan trong trận đấu cùng ngày để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.

Sau Messi, đây là cầu thủ thứ 2 lập hat trick tại World Cup 2026 Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.