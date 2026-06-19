Nữ MC mất việc vì tung tin cha Messi qua đời

Một MC truyền hình Argentina bị sa thải sau khi phát sóng thông tin sai sự thật về cha của Lionel Messi giữa lúc World Cup 2026 đang diễn ra.

Gia đình Messi phải ra thông cáo báo chí để xác minh sức khoẻ ông Jorge Messi vẫn đang ổn định. Ảnh: Instagram.

World Cup 2026 vừa chứng kiến một sự cố truyền thông gây chấn động tại Argentina. Florencia Pena, người dẫn chương trình của kênh Luzu TV, bị sa thải sau khi đưa tin cha của Lionel Messi đã qua đời trong một buổi phát sóng trực tiếp (livestream).

Trong chương trình, Pena bất ngờ thông báo Jorge Horacio Messi vừa mất và cho rằng đội trưởng tuyển Argentina có thể phải trở về quê nhà ngay giữa World Cup. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, gia đình Messi lên tiếng bác bỏ hoàn toàn tin đồn. Thông báo chính thức cho biết ông Jorge Horacio Messi vẫn đang được chăm sóc y tế và trong quá trình hồi phục. Gia đình cũng chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận truyền thông khi phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về vấn đề riêng tư này.

Làn sóng phản ứng dữ dội buộc Luzu TV phải hành động. Trong thông cáo phát đi ngày 18/6, nhà đài thừa nhận việc công bố một thông tin nhạy cảm mà không xác minh là điều không thể chấp nhận. Kênh truyền hình này cho biết toàn bộ những người liên quan đến sai sót trong chương trình đều bị đình chỉ công việc, đồng thời Florencia Pena sẽ rời khỏi vị trí của mình.

Về phía nữ MC, cô cũng đăng tải lời xin lỗi công khai gửi tới gia đình Messi. Pena giải thích rằng thông tin được bộ phận sản xuất chuyển đến trong lúc chương trình đang phát sóng và được khẳng định đã xác minh. Dù vậy, cô vẫn nhận trách nhiệm vì đã phát ngôn trên sóng trực tiếp. "Tôi rất xấu hổ vì đã trở thành người lan truyền nỗi đau đó. Tôi chịu trách nhiệm cho sai lầm này và quyết định chấm dứt công việc tại Luzu TV", Pena viết.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng tại Argentina, đồng thời là lời cảnh báo về áp lực kiểm chứng thông tin trong thời đại mạng xã hội và các bản tin trực tiếp phát triển mạnh mẽ.

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