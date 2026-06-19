Cha Messi gặp vấn đề sức khỏe

Gia đình Lionel Messi vừa chính thức xác nhận cha anh, ông Jorge Messi đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Cha của Messi đang gặp vấn đề sức khỏe.

Mới đây, gia đình Messi vừa đưa ra thông cáo chính thức nhằm làm rõ tình trạng của ông Jorge Messi, cha và là người đại diện của anh. Theo nội dung văn bản, ông hiện đang trong quá trình theo dõi y tế và có những phản hồi tích cực đối với việc điều trị.

Gia đình Messi cho biết: "Ông Jorge đang được chăm sóc y tế chuyên sâu và có tiến triển tốt. Tuy nhiên, chúng tôi bày tỏ bất bình sâu sắc trước sự thiếu tế nhị và tôn trọng mà một số bên đã thể hiện đối với vấn đề riêng tư của gia đình thông qua các tin đồn thất thiệt".

Phía gia đình cũng nhấn mạnh rằng chỉ những người thân cận nhất mới nắm giữ thông tin chính xác về tình trạng của ông Jorge. Mọi tuyên bố không xuất phát trực tiếp từ các kênh chính thức của gia đình đều bị coi là không xác thực.

Thông cáo viết thêm: "Sức khỏe của một người và sự an tâm của thân nhân không nên trở thành đối tượng của những suy đoán thiếu trách nhiệm. Chúng tôi cần sự thận trọng và lòng nhân đạo từ công chúng trong thời điểm này".

Gia đình Messi cũng gửi lời cảm ơn tới những thăm hỏi, động viên từ người hâm mộ, đồng thời mong muốn quyền riêng tư được tôn trọng tuyệt đối để ông Jorge tập trung hồi phục. Mọi thông tin cập nhật mới nhất sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp.

Messi đang tập trung cùng đội tuyển Argentina tại Mỹ để tham dự World Cup 2026. Ở trận ra quân tại bảng J hôm 17/6, thầy trò Scaloni đánh bại Algeria với tỷ số 3-0.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.