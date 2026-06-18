Lý do Messi không vào đại học

Dù được Barcelona hỗ trợ toàn bộ việc học, Messi vẫn quyết định từ bỏ giảng đường đại học để tập trung cho sự nghiệp thi đấu thể thao.

Messi chỉ học hết bậc phổ thông, không vào đại học. Ảnh: Reuters.

Nhắc đến Lionel Messi, người hâm mộ thường nhớ đến nhà vô địch World Cup, chủ nhân nhiều Quả bóng vàng nhất lịch sử hay một trong những cầu thủ xuất sắc mọi thời đại. Tuy nhiên, ít người biết rằng hành trình học vấn của siêu sao người Argentina lại khá ngắn và khác biệt so với phần lớn người nổi tiếng khác.

Không học đại học

Messi sinh năm 1987 tại thành phố Rosario, Argentina. Từ nhỏ, anh đã theo học tại trường Tiểu học General Las Heras, đồng thời chơi bóng cho đội trẻ Newell’s Old Boys. Những người từng dạy dỗ Messi mô tả anh là một học sinh trầm tính, ít nói nhưng nghiêm túc và có trách nhiệm.

Bà Maria Soler, người từng dạy Messi thời tiểu học, nhớ lại rằng cậu bé Leo luôn hoàn thành bài tập dù thường xuyên phải tham gia các buổi tập và những chuyến thi đấu cuối tuần. Trong lớp học, Messi không nổi bật về học lực hay hoạt động ngoại khóa, nhưng lại được đánh giá cao ở tính kỷ luật và sự tập trung.

Bước ngoặt lớn đến khi Messi 10 tuổi. Anh được chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng - căn bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển thể chất cũng như tương lai bóng đá. Chi phí điều trị khi đó lên tới gần 1.000 USD mỗi tháng, vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Khi giấc mơ sân cỏ đứng trước nguy cơ khép lại, Barcelona xuất hiện với lời đề nghị thay đổi cuộc đời Messi. CLB Tây Ban Nha chấp nhận tài trợ chi phí điều trị và đưa anh sang châu Âu đào tạo tại học viện La Masia.

Năm 13 tuổi, Messi cùng gia đình rời Rosario để bắt đầu cuộc sống mới tại Barcelona. Việc chuyển đến một đất nước xa lạ không hề dễ dàng với thiếu niên người Argentina. Messi gần như không biết tiếng Catalan, phải thích nghi với môi trường sống mới và đồng thời theo đuổi chương trình huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc tập luyện tại La Masia, Messi được bố trí theo học tại trường Leon XIII ở Sarrià-Sant Gervasi. Đây là ngôi trường liên kết với hệ thống đào tạo trẻ của Barcelona nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ vừa học văn hóa vừa phát triển sự nghiệp thể thao.

Tuy nhiên, việc cân bằng giữa học tập và bóng đá ngày càng trở nên khó khăn. Các buổi tập kéo dài, lịch thi đấu dày đặc và quá trình điều trị y tế khiến Messi thường xuyên phải vắng mặt trên lớp. Không ít lần, việc học bị đẩy xuống ưu tiên thứ hai sau bóng đá.

Dù vậy, nhờ hệ thống gia sư và chương trình hỗ trợ học tập do Barcelona sắp xếp, Messi vẫn hoàn thành chương trình trung học. Anh nhận bằng tốt nghiệp năm 17 tuổi - thời điểm "chín muồi" tài năng đặc biệt của đội bóng xứ Catalonia.

Việc tốt nghiệp trung học cũng đánh dấu chặng cuối trong hành trình giáo dục chính quy của Messi. Anh không bước tiếp vào giảng đường đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thay vào đó, cuộc sống của Messi chuyển sang một chương hoàn toàn khác khi được đôn lên đội một Barcelona và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Đối với nhiều người, việc từ bỏ con đường học vấn để theo đuổi đam mê là một quyết định đầy rủi ro. Nhưng với Messi, đó là lựa chọn gần như không thể khác khi tài năng bóng đá của anh phát triển quá nhanh.

Messi nhiều lần tiếc nuối vì không đầu tư cho việc học tiếng Anh. Ảnh: Reuters.

Tiếc nuối vì không học tiếng Anh

Dù trở thành một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử, Messi vẫn thừa nhận anh có những tiếc nuối liên quan việc học.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Miro de Atras, đội trưởng tuyển Argentina cho biết điều khiến anh hối tiếc nhất là đã không học tiếng Anh khi còn trẻ.

“Tôi tiếc rất nhiều điều. Việc không học tiếng Anh khi còn nhỏ là một trong số đó. Tôi đã có thời gian để học tiếng Anh, nhưng tôi đã không làm. Tôi thực sự hối tiếc về điều đó”, Messi chia sẻ.

Nam cầu thủ chia sẻ thêm trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, đã nhiều lần anh có cơ hội gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ khiến anh không thể trò chuyện một cách thoải mái như mong muốn.

“Tôi từng trải qua những tình huống được gặp những con người tuyệt vời, xuất chúng, có cơ hội trò chuyện với họ, nhưng lại cảm thấy mình hơi thiếu hiểu biết. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã lãng phí thời gian như thế nào”, Messi nói.

Ngôi sao bóng đá thừa nhận bản thân may mắn hơn nhiều người khi luôn có gia đình, các gia sư và Barcelona hỗ trợ trong quá trình học tập. Nhờ đó, anh vẫn hoàn thành chương trình trung học dù lịch trình rất bận rộn.

Những trải nghiệm đó cũng khiến Messi đặc biệt coi trọng giáo dục đối với thế hệ tiếp theo. Anh cho biết luôn nhắc nhở các con về tầm quan trọng của việc học tập và chuẩn bị kiến thức cho tương lai.

“Khi còn trẻ, bạn không nhận ra điều đó. Giờ đây, tôi luôn nói với các con về tầm quan trọng của việc được giáo dục tốt, học tập và chuẩn bị cho tương lai. Tôi luôn bảo các con hãy tận dụng điều đó”, anh nói.

Hiện, 3 con trai của Messi đều theo học tại Miami Country Day School, một trường tư thục danh tiếng ở Mỹ, đồng thời tham gia chương trình đào tạo trẻ của Inter Miami. GOAT của làng bóng đá luôn tâm niệm giáo dục và thể thao không nên là hai lựa chọn đối lập, mà cần song hành để giúp trẻ phát triển toàn diện.