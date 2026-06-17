Hai ngôi sao World Cup 2026 học Toán như thế nào?

Trước khi trở thành những ngôi sao của tuyển Argentina tại World Cup, Enzo Fernandez và Julian Alvarez từng là học sinh trong lớp Toán của cô giáo Luciana Alvarengue.

Enzo Fernandez và Julian Alvarez từng thi đấu cho Chelsea, hiện tham gia World Cup cùng đội tuyển Argentina. Ảnh: Chelsea FC.

Khi Enzo Fernandez và Julian Alvarez tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Argentina tại World Cup 2026, góp mặt trong thế hệ được kỳ vọng giúp Albiceleste bảo vệ ngôi vô địch, cô giáo Luciana Alvarengue lại nhớ về những ngày cả hai còn là học sinh trung học.

Trước khi trở thành những ngôi sao của bóng đá thế giới, hai cầu thủ trẻ từng ngồi trong lớp dạy Toán của cô tại ngôi trường đào tạo vận động viên thuộc CLB River Plate ở Argentina.

Dạy Toán cho cầu thủ, vận động viên

Trở lại 4 năm trước, đối với nhiều người Argentina, trận chung kết World Cup 2022 là khoảnh khắc lịch sử. Nhưng với Luciana Alvarengue, đó còn là giây phút đầy tự hào khi trên sân có hai cầu thủ từng là học trò của cô là Enzo Fernandez và Julian Alvarez.

Khi cùng con trai theo dõi trận đấu, nữ giáo viên không giấu được xúc động khi nghe cậu bé chỉ lên màn hình và nói: “Mẹ ơi, học sinh của mẹ kìa”. Với bà Alvarengue, dù đã trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Fernandez và Alvarez vẫn luôn là những học sinh đặc biệt của bà.

Bà Alvarengue bắt đầu giảng dạy tại ngôi trường do CLB River Plate điều hành từ năm 2012. Khi đó, trường nằm ngay trong khuôn viên sân vận động Monumental. Hiện nay, cơ sở đã được chuyển sang một khu học tập riêng hiện đại hơn, cách sân đấu chỉ vài phút đi bộ. Sảnh chính của trường treo ảnh sáu cựu học sinh từng góp mặt trong đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, trong đó có Fernandez và Alvarez.

Ngôi trường không chỉ đào tạo các cầu thủ bóng đá mà còn phục vụ vận động viên của nhiều môn thể thao khác. Nhiều học sinh sống xa gia đình trong ký túc xá của CLB nên thường gắn bó với giáo viên hơn so với trường học thông thường.

Alvarez là một trong số đó. Sinh ra tại thị trấn Calchin thuộc tỉnh Cordoba, cậu phải rời gia đình từ sớm để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Bà Alvarengue cho biết tiền đạo hiện khoác áo tuyển Argentina thường tìm kiếm sự động viên từ thầy cô trong những năm đầu sống xa nhà.

Theo The Guardian, nữ giáo viên bắt đầu dạy Alvarez khi cậu 12 tuổi và Fernandez khi cậu 11 tuổi. Cả hai theo học với cô đến năm 14 tuổi nhưng có tính cách rất khác biệt. Nếu Alvarez điềm tĩnh, chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập, Fernandez lại sôi nổi, giàu năng lượng và gần như chỉ nghĩ đến bóng đá.

“Julian học Toán rất tốt và luôn có thái độ học tập nghiêm túc. Enzo thì khó quản lý hơn một chút. Có những ngày, em ấy chỉ nghĩ đến trận đấu và việc liệu mình có được ra sân hay không”, bà Alvarengue nhớ lại.

Trong thời gian đồng hành cùng học trò, nữ giáo viên nhận thấy Fernandez thường xuyên mang bóng đá vào lớp học. Mọi cuộc trò chuyện của cậu đều xoay quanh đối thủ sắp tới, chiến thuật thi đấu hay những chuyến làm khách cùng đội bóng. Trái lại, Alvarez có xu hướng tách biệt việc học với thể thao, tập trung hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh khi bước vào lớp.

Dù khác nhau về tính cách, cả hai đều sớm bộc lộ những tố chất của người dẫn dắt. Alvarengue cho rằng sự trưởng thành, ý thức kỷ luật và khả năng tạo ảnh hưởng đến bạn bè là những đặc điểm thường thấy ở các cầu thủ có tiềm năng phát triển lớn.

Hai cầu thủ từng là học trò của giáo viên Toán Luciana Alvarengue. Ảnh: The Guardian.

Cái khó khi có học trò là cầu thủ bóng đá

Con đường theo đuổi thể thao chuyên nghiệp cũng đòi hỏi nhiều hy sinh. Nữ giáo viên vẫn nhớ Alvarez từng buồn bã vì không thể tham gia một chuyến cắm trại của trường do vướng lịch tập luyện. Nhà trường cũng luôn phải giám sát chặt chẽ để tránh nguy cơ chấn thương khi các học sinh tranh thủ chơi bóng ở mọi lúc, mọi nơi, thậm chí chỉ chơi bằng những quả bóng giấy hay lon nước bỏ đi.

Việc cân bằng giữa học tập và thi đấu cũng là thách thức thường trực. Nhiều học sinh phải xa trường hàng tuần để tham dự các giải đấu hoặc các chuyến du đấu cùng CLB. Vì vậy, giáo viên và huấn luyện viên luôn phối hợp để đảm bảo các em không bị gián đoạn việc học.

Theo bà Alvarengue, điều khó nhất là giúp học sinh hiểu rằng giáo dục cũng là một phần của quá trình trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Bởi vậy, nhà trường thường gắn kiến thức với các tình huống thực tế trong thể thao, chẳng hạn sử dụng thống kê thi đấu để giảng dạy môn toán, giúp học sinh nhận ra giá trị của việc học đối với sự nghiệp tương lai.

Fernandez từng rời trường năm 14 tuổi để tập trung cho bóng đá nhưng sau đó hoàn thành chương trình học từ xa khi đã thi đấu cho đội một River Plate. Bà Alvarengue nhận định chi tiết này cho thấy các cầu thủ trẻ ngày càng nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của giáo dục.

Khi được hỏi học trò của mình sẽ làm gì nếu không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nữ giáo viên thừa nhận rất khó tưởng tượng một con đường khác. Bà cho rằng Alvarez có thể phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi trình độ đại học như Luật hoặc Kế toán. Còn với Fernandez, bà chỉ cười và đoán rằng cậu có lẽ sẽ trở thành một tay trống.

Nhiều năm sau ngày đứng trên bục giảng, Alvarengue vẫn dõi theo hành trình của những cậu học trò cũ. Chứng kiến Argentina đăng quang tại Lusail, bà cảm thấy tự hào khi biết rằng họ từng trưởng thành từ những lớp học của mình.