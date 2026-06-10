U19 Việt Nam bị loại, loạt cầu thủ về nước thi tốt nghiệp THPT

Sau khi dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á 2026, nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam nhanh chóng trở về nước để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hoàng Trọng Duy Khang cùng một số đồng đội thuộc PVF-CAND đã về nước để dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: PVF.

Tối 9/6, tại lượt trận cuối bảng C Giải U19 Đông Nam Á 2026, kết quả hòa 2-2 với Australia giúp đội trẻ Campuchia vào bán kết, đồng thời tiễn U19 Việt Nam về nước.

Sau khi dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á 2026, nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam nhanh chóng trở về nước để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 10-11/6.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 36/2019 của Chính phủ, các đối tượng là vận động viên sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT nếu đủ điều kiện dự thi; đồng thời đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế; thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, PVF-CAND có ba cầu thủ tham gia thi tốt nghiệp THPT năm nay là Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh. Sáng 10/6, các cầu thủ đã hạ cánh tại Việt Nam, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp.

Cùng sinh năm 2008 - lứa học sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 - còn có cầu thủ Lê Tấn Dũng (CLB Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Khánh (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú (CLB Hà Nội), Hoa Xuân Tín (CLB Công an TP.HCM).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Các cầu thủ sẽ dự thi tốt nghiệp tại tỉnh, thành nơi theo học THPT.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.