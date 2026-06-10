Trần Bờm 'Bố ơi, mình đi đâu thế' thi tốt nghiệp THPT

Từng là cậu bé hồn nhiên trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa đầu tiên, đến nay, Trần Bờm, con trai NSND Trần Lực, đã chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trần Bờm và bố - NSND Trần Lực. Ảnh: FBNV.

Trưa 10/6, trên trang cá nhân, NSND Trần Lực chia sẻ về việc con trai Trần Bờm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, chiều 10/6, ông dẫn con trai đi nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế.

Theo quy định, 14h, thí sinh phải có mặt ở điểm thi, hai bố con NSND Trần Lực có mặt từ 13h30. Trên đường đến trường, ông hỏi con trai có hồi hộp hay không. Trần Bờm nhiều lần khẳng định mình "thấy bình thường".

Tuy nhiên, người cha kể rằng trước khi xuống xe, ông vẫn nhận thấy con trai có phần căng thẳng khi đôi tay run nhẹ lúc mở nắp chai nước. "Trước thi cử ai chẳng thế, có chút hồi hộp lo lắng", ông chia sẻ.

NSND Trần Lực chia sẻ thêm rằng tối hôm qua, ông đã tặng Trần Bờm chiếc đồng hồ yêu thích của mình. Món quà không chỉ giúp con theo dõi thời gian trong phòng thi mà còn mang ý nghĩa nhắc nhở cậu đã bước vào tuổi trưởng thành, cần nghiêm túc hơn với cuộc sống.

Trần Bờm sinh năm 2008, tên thật là Trần Tú, từng được khán giả yêu mến qua chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? (2014) nhờ tính cách vui vẻ, hồn nhiên. Giờ đây, ở tuổi 18, cậu bé ngày nào đã “lột xác” với gương mặt khôi ngô, chững chạc​.

Trần Bờm được nhận xét có nhiều nét giống NSND Trần Lực lúc còn trẻ. Năm 2025, Trần Bờm lần đầu tham gia lĩnh vực điện ảnh, đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Lê Hoàng Nam.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Bờm đã trúng tuyển học bổng vào trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, dự định theo học ngành Marketing và Truyền thông số.

Trước đó, chia sẻ trên mạng xã hội, NSND Trần Lực cho biết Trần Bờm có tính cách điềm đạm, thân thiết với bố và có nhiều sở thích như chơi trống, ca hát. Song, ông cũng không định hướng con trai theo đuổi con đường nghệ thuật mà để con tự do lựa chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.