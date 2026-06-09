Tuyệt đối không mang những vật này vào phòng thi tốt nghiệp

Điện thoại, tài liệu hay các thiết bị thu phát thông tin đều là vật dụng bị cấm trong phòng thi tốt nghiệp THPT. Vi phạm quy định, thí sinh có thể bị đình chỉ và hủy kết quả thi.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Ngược lại, nhiều vật dụng bị nghiêm cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ. Danh mục này bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; các loại vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; thiết bị truyền tin có khả năng thu, phát thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc các thiết bị chứa thông tin phục vụ hành vi gian lận trong quá trình làm bài thi.

Trong đó, tài liệu là một trong những vật dụng trái phép mà thí sinh tuyệt đối không được mang vào phòng thi. Theo quy định hiện hành, thí sinh mang tài liệu trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi. Hình thức xử lý này cũng được áp dụng đối với trường hợp mang vật dụng bị cấm vào phòng thi, phòng chờ hoặc trong quá trình di chuyển giữa hai khu vực.

Không chỉ bị đình chỉ thi, thí sinh vi phạm còn bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi, môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó.

Ngoài các chế tài liên quan đến kỳ thi, người vi phạm còn có thể bị xử phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh việc tuân thủ quy định về vật dụng mang theo, thí sinh cũng cần thực hiện nghiêm các quy định trong phòng thi. Cụ thể, thí sinh phải ngồi đúng vị trí ghi số báo danh, xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng giấy báo dự thi khi được yêu cầu.

Trước giờ làm bài, thí sinh cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp; đồng thời kiểm tra kỹ đề thi để kịp thời báo với giám thị nếu phát hiện đề bị thiếu trang, rách, mờ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Trong suốt thời gian làm bài, thí sinh phải giữ trật tự, không trao đổi, chép bài, cho người khác chép bài hoặc sử dụng tài liệu trái phép. Mọi ý kiến cần được trình bày công khai sau khi được giám thị cho phép. Thí sinh cũng không được đánh dấu riêng trên bài thi, không viết bằng bút chì, ngoại trừ phần tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đối với môn thi tự luận, thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi đã hoàn thành ít nhất 2/3 thời gian làm bài và phải nộp đầy đủ bài thi, đề thi, giấy nháp. Với các bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được ra khỏi phòng trong suốt thời gian làm bài.

Khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh phải dừng bút ngay, bảo quản bài thi và thực hiện đầy đủ các thủ tục nộp bài theo hướng dẫn của giám thị. Ngay cả khi không làm được bài, thí sinh vẫn phải nộp giấy thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm theo quy định.