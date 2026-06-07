Thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 ra sao?

Dự báo trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cả ba miền ngày nắng, có nơi nắng nóng, về chiều tối nhiều nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho công tác tổ chức thi. Ảnh: Phương Lâm.

Từ ngày 10/6 đến ngày 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi trên khắp cả nước.

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ba ngày diễn ra kỳ thi, thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, các hiện tượng nguy hiểm như sét, gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện ở một số khu vực, chủ yếu vào chiều tối và tối.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định các hiện tượng này ít ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian làm bài của thí sinh, song các địa phương vẫn cần chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại khu vực miền núi Bắc Bộ và những địa bàn có nguy cơ.

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 10-12/6: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Riêng ngày 12/6, nhiệt độ có thể lên tới 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế:

Ngày 10-11/6: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Nhiệt độ cao nhất là 28-32 độ C; riêng ngày 12/6, nhiệt độ có thể lên 31-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Ngày 10-12/6: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ; phía nam 32-35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

Ngày 10-12/6: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Ngày 10-12/6: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Để đảm bảo kỳ diễn ra an toàn, thuận lợi, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các địa phương, nhà trường, phụ huynh và học sinh thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động trong công tác tổ chức thi cũng như di chuyển đến điểm thi.

Chiều 10/6, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi. Các em dự thi chính thức trong hai ngày 11-12/6.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.