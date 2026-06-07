Thí sinh phải làm gì khi mất căn cước trước ngày thi tốt nghiệp

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 bị mất căn cước công dân có thể dùng các giấy tờ tùy thân khác theo quy định để mang vào phòng thi.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thí sinh Trần Phương Thảo (Hà Nội) cho biết em đang chuẩn bị bước vào thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tuy nhiên, em đã làm mất căn cước công dân và vừa làm thủ tục cấp lại.

Nữ sinh băn khoăn trong trường hợp chưa có căn cước mới, thí sinh có thể sử dụng giấy tờ nào thay thế để đăng ký và dự thi? Giấy hẹn trả căn cước hoặc các giấy tờ xác nhận khác có được chấp nhận không? Bên cạnh đó, thí sinh cần thực hiện thêm thủ tục gì để bảo đảm đủ điều kiện?

Trả lời công dân, Bộ GD&ĐT cho biết trường hợp chưa được cấp căn cước công dân bản cứng, thí sinh vẫn có thể thực hiện các thủ tục đăng ký bình thường dựa trên dữ liệu hiện có trên hệ thống hoặc mã định danh được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giấy hẹn trả căn cước công dân hoàn toàn được chấp nhận làm minh chứng kèm theo để hậu kiểm. Việc điều chỉnh, cập nhật lại số căn cước công dân chính xác sẽ được thực hiện sau khi thí sinh đã trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại trường đại học.

Bên cạnh đó, tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ GD&ĐT quy định ngoài căn cước công dân, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 có thể dùng các giấy tờ tùy thân khác như thẻ căn cước, hộ chiếu cùng với giấy báo dự thi để xuất trình khi có yêu cầu.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.