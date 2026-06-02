Bộ trưởng GD&ĐT chỉ ra yếu tố quyết định chống gian lận thi tốt nghiệp

Theo Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, giải pháp quan trọng nhất trong chống gian lận thi tốt nghiệp THPT là tập huấn kỹ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ coi thi.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026, tổ chức sáng 2/6.

Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo ông Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có một số điểm mới. Trong đó, kỳ thi lần đầu được tổ chức với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc tăng mạnh so với năm 2025.

Sau khi sáp nhập, một số địa phương có địa bàn rộng, quy mô thí sinh tăng mạnh, xuất hiện một số khó khăn nhất định.

Theo bộ trưởng, với kỳ thi quy mô lớn, các địa phương cần tập trung, không chủ quan trong bất kỳ khâu nào.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ đánh giá kết quả của học sinh theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, chất lượng dạy và học của các trường, địa phương, cũng như là công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục.

Bên cạnh đó, kết quả này không chỉ xét tốt nghiệp mà dùng làm căn cứ quan trọng cho xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Do đó, tính chất, kết quả kỳ thi rất quan trọng. Yêu cầu đặt ra của kỳ thi này là an toàn, công bằng và chất lượng.

Trong bối cảnh tổ chức kỳ thi với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Sơn đánh giá dù ban đầu có một số nơi coi đây là khó khăn, nhưng thực tế lại mang đến những thuận lợi nhất định vì cấp xã sẽ gần trường, gần học sinh hơn.

Một số địa phương đã có sáng kiến thành lập các tổ hỗ liên xã . Theo mô hình này, sẽ có một xã đóng vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các xã lân cận để cùng tham gia vào công tác hỗ trợ cho kỳ thi.

Địa bàn rộng sau sáp nhập, các địa phương cũng đã chuẩn bị kỹ công tác in sao và vận chuyển đề thi. Ví dụ, tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho hay với đặc khu Kiên Hải, tỉnh tổ chức đưa toàn bộ học sinh từ đảo về đất liền để thi, bởi ở đó không có nhiều học sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Với đặc khu Phú Quốc, số lượng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT gần 1.500 em, vì vậy, tỉnh tổ chức 3 điểm chính thức và 1 điểm dự phòng. Liên quan đến việc dự phòng thời tiết có thể diễn biến xấu, tỉnh đưa ra 3 phương án vận chuyển đề thi ra đặc khu Phú Quốc, gồm đường tàu thủy, phà (từ Rạch Giá) và đường hàng không (từ Cần Thơ hoặc từ TP.HCM).

Tập huấn kỹ lưỡng đội ngũ làm công tác thi

Trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Sơn nhấn mạnh việc tập huấn kỹ lưỡng, không được bó hẹp trong đội ngũ giám thị mà phải phủ khắp đến tất cả cán bộ tham gia vào mọi khâu của công tác thi.

Các điểm thi phải có phương án cụ thể về thu giữ thiết bị mang vào phòng thi. Ông Sơn nhắc lại hàng năm, số cán bộ coi thi, thí sinh mang điện thoại di động vào khu vực thi vẫn còn nhiều.

"Việc này cũng phải làm rất là kỹ để không ai vô tình mang điện thoại vào khu vực thi", ông Sơn nói.

Bộ trưởng đề nghị ngoài việc nhắc nhở trước khi vào phòng thi, trước khi phát đề, giám thị phải nhắc lại một lần nữa cho tất cả thí sinh, tránh trường hợp các em vô tình mang điện thoại vào phòng thi do không ý thức được hậu quả.

Bên cạnh đó, ông Sơn yêu cầu trong điều kiện cho phép, các địa phương cần trang bị thiết bị kỹ thuật để phát hiện và ngăn chặn gian lận công nghệ cao. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là tập huấn kỹ lưỡng và ý thức, trách nhiệm của cán bộ coi thi.

"Đây là giải pháp quan trọng nhất để chống gian lận", ông Sơn nhấn mạnh. Các địa phương, các điểm thi phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tập huấn kỹ năng sử dụng thiết bị cho cán bộ coi thi và xử lý những tình huống phát sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước và cao nhất từ trước đến nay. Cả nước bố trí gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Đến hiện tại, tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã nhận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tổ chức in sao theo đúng quy định, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra ngày 10-12/6 tới đây.