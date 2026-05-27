TP.HCM siết an toàn thực phẩm trước kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường, điểm thi rà soát bếp ăn, nước uống và đơn vị cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa thi năm 2026.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi đánh giá năng lực 2026. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Trước thềm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh và lực lượng tham gia công tác thi.

Theo đó, sở đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong trường học.

Đối với các trường có tổ chức bán trú, bếp ăn tập thể hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, nước uống, nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp, hợp đồng dịch vụ cũng như các điều kiện vận chuyển, bảo quản, chế biến và giao nhận thực phẩm.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép nhật ký vệ sinh, sổ giao nhận thực phẩm và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Lưu ý, chỉ những đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ và đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm mới được tiếp tục hợp tác. Cùng với đó, các nhà trường phải thường xuyên giám sát quá trình cung cấp suất ăn và dịch vụ ăn uống.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, hiệu trưởng các trường, trưởng điểm thi và trưởng điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc cung cấp suất ăn, nước uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ.

Trong trường hợp thuê đơn vị bên ngoài cung cấp cơm hộp, suất ăn sẵn, nước uống đóng chai hoặc các dịch vụ ăn uống lưu động, các điểm thi và điểm chấm thi phải lập danh sách chi tiết, bao gồm tên đơn vị cung cấp, nhãn hiệu nước uống, địa chỉ liên hệ, người phụ trách, thời gian phục vụ và số lượng suất ăn dự kiến.

Nếu chưa xác định được đơn vị cung cấp, nhà trường phải ghi rõ “chưa phát sinh” và cập nhật ngay khi có thông tin, bảo đảm hoàn tất trước thời điểm phục vụ tại điểm thi.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các đoàn kiểm tra trong quá trình thanh tra, giám sát.

Trong giai đoạn này, nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, mẫu lưu và thông tin liên quan đến đơn vị cung cấp thực phẩm để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất khi cần thiết. Đồng thời, các đơn vị không được tự ý kết luận nguyên nhân sự cố an toàn thực phẩm khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thủ trưởng đơn vị phải lập tức triển khai phương án ứng phó, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa người có biểu hiện bất thường đến cơ sở y tế nếu cần.

Các trường đồng thời phải tạm dừng sử dụng lô thực phẩm, suất ăn hoặc nước uống liên quan; giữ nguyên hiện trường, niêm phong và lưu giữ mẫu thức ăn, nguyên liệu, chứng từ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.