Những thí sinh đầu tiên ở TP.HCM bước vào kỳ thi ‘1 chọi 8’

Sáng 23/5, dù rơi cuối tuần, khu vực trước cổng trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) tại số 153 Nguyễn Chí Thanh (phường An Đông, TP.HCM) vẫn nhộn nhịp từ sớm khi hàng nghìn học sinh cùng phụ huynh đổ về dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Đây được xem là “phát súng mở màn” cho mùa tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.200 em so với năm trước. Số lượng hồ sơ tăng mạnh khiến tỷ lệ chọi từ khoảng 1/6 lên gần 1/7,9, biến kỳ tuyển sinh năm 2026 trở thành một trong những mùa thi cạnh tranh nhất của trường trong những năm gần đây.