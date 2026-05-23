Những thí sinh đầu tiên ở TP.HCM bước vào kỳ thi ‘1 chọi 8’

Sáng 23/5, dù rơi cuối tuần, khu vực trước cổng trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) tại số 153 Nguyễn Chí Thanh (phường An Đông, TP.HCM) vẫn nhộn nhịp từ sớm khi hàng nghìn học sinh cùng phụ huynh đổ về dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Đây được xem là “phát súng mở màn” cho mùa tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.200 em so với năm trước. Số lượng hồ sơ tăng mạnh khiến tỷ lệ chọi từ khoảng 1/6 lên gần 1/7,9, biến kỳ tuyển sinh năm 2026 trở thành một trong những mùa thi cạnh tranh nhất của trường trong những năm gần đây.
Dù 7h40 mới bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn (không chuyên), từ 6h, khu vực điểm thi tại phường An Đông đã đông kín thí sinh cùng phụ huynh. Trong tiếng loa nhắc nhở của cán bộ coi thi, các sĩ tử lần lượt bước vào trường. Các em được yêu cầu tập trung tại sân trường và chờ đến giờ mới di chuyển lên phòng thi.
Dương Ngọc Cát Tường (trái), học sinh trường THCS Huỳnh Khương Ninh, là một trong những thí sinh đăng ký dự thi chuyên Hóa tại trường Phổ thông Năng khiếu năm nay. Nữ sinh cho biết đã dành khoảng một tháng trước kỳ thi để tăng tốc ôn luyện, tham gia nhiều lớp học thêm và chủ yếu ôn trực tiếp tại lớp học thêm. Trước mức độ cạnh tranh ngày càng cao của kỳ thi năm nay, Tường không giấu được sự căng thẳng và hồi hộp trước giờ làm bài. Dù tỷ lệ chọi năm nay tăng mạnh, nữ sinh vẫn quyết tâm đặt mục tiêu trúng tuyển vào cơ sở 1 của trường.
Hồng Nga (trái), học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đồng Nai), cùng bạn thân là Anh Thư có mặt tại TP.HCM từ sớm để dự thi chuyên Văn vào trường Phổ thông Năng khiếu. Trước giờ làm bài, cả hai tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên bảng tên ngôi trường mà mình mong muốn theo học suốt nhiều tháng qua. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Nga cho biết em bắt đầu tăng tốc ôn luyện trong giai đoạn cận kề kỳ thi, dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện thi chuyên Văn và đặt mục tiêu đạt khoảng 5 điểm môn chuyên để trúng tuyển vào trường.
Trong khi nhiều học sinh khác bận rộn ôn bài, Bảo Châu và Hương Giang, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, lại tranh thủ ký tặng áo cho nhau trước giờ vào phòng thi. Hương Giang cho biết do ngày thi trùng với lễ tổng kết năm học, em đã nhờ bạn bè ký tặng áo từ trước. Chiếc áo đồng phục màu trắng của nữ sinh dày đặc những lời nhắn đủ màu sắc từ bạn bè cùng lớp, cùng trường. Ai cũng gửi lời chúc, động viên nữ sinh thi tốt và giành được suất học tại trường Phổ thông Năng khiếu.
Đúng 7h, điểm thi bắt đầu phát loa hướng dẫn thí sinh di chuyển lên khu vực phòng thi. Các tình nguyện viên liên tục nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ số báo danh, phòng thi và thông tin trên phiếu báo dự thi để tránh nhầm lẫn.
Kỳ tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5/2026. Mỗi thí sinh phải hoàn thành ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và tối thiểu một môn chuyên trong số các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh.
Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi trong tổ hợp xét tuyển đều phải đạt trên 2 điểm. Điểm chuẩn sẽ do hội đồng tuyển sinh của trường quyết định sau khi hoàn tất công tác chấm thi.
Đứng chờ bên ngoài cổng trường, chị Ngọc Trâm (phường Thủ Đức) không ngừng lo lắng nhìn vào bên trong. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trâm cho biết cháu ruột của chị từ Đồng Nai đến TP.HCM để dự thi chuyên Văn tại trường Phổ thông Năng khiếu. Năm nay, cháu gái chị Trâm đăng ký 2 trường chuyên nhưng gia đình không đặt nặng thành tích, chỉ xem đây là cơ hội để em trải nghiệm và thử sức ở môi trường học tập có tính cạnh tranh cao.
Giống như các năm trước, thí sinh dự thi Phổ thông Năng khiếu bắt buộc phải đăng ký ít nhất một nguyện vọng và có thể đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, việc xét tuyển được thực hiện dựa trên kết quả thi, không phụ thuộc vào thứ tự đăng ký. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện.
