1 chọi 30 để vào khối hot nhất chuyên Sư phạm

Năm học 2026-2027, khối chuyên Tiếng Anh của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/29,9.

Năm nay, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) tuyển 490 học sinh. Tám khối chuyên bao gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý. Trong đó, chuyên Địa và Sinh tuyển 35 chỉ tiêu, còn lại tuyển 70 chỉ tiêu/khối.

Theo thống kê đến hết thời hạn đăng ký, trường nhận được 7.492 hồ sơ (cao hơn năm ngoái hơn 1.800 hồ sơ).

Khối chuyên Anh nhận được nhiều hồ sơ nhất, 2.095 em đăng ký. Với chỉ tiêu 70, tỷ lệ chọi của lớp này lên tới 1/29,9, tức là cứ khoảng 30 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển. Con số này tăng vọt so với mức 1/22,9 của năm ngoái.

Tiếp đó là khối chuyên Sinh, tỷ lệ chọi là 1/19,1. Khối chuyên này nhận số hồ sơ là 667, trong khi chỉ tiêu là 35 học sinh.

Khối chuyên Địa lý và Tin học có tỷ lệ chọi thấp nhất là 1/8,1. So với năm ngoái, khối chuyên Tin giảm cạnh tranh đáng kể, từ 1/19,1 xuống còn một nửa.

Số thí sinh đăng ký và tỷ lệ chọi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay như sau:

Số thí sinh đăng ký và tỷ lệ chọi vào trường chuyên Sư phạm 2026

Nhãn Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Toán Hóa học Vật lý Tin học Địa lý Số thí sinh đăng ký Học sinh 2095 667 1108 1096 939 735 570 282 Tỷ lệ chọi Tỷ lệ chọi 29.9 19.1 15.8 15.7 13.4 10.5 8.1 8.1

Thí sinh thi chuyên Sư phạm phải làm 4 bài thi trong hai ngày 4-5/6, đăng ký từ 2/4-5/5. Trong đó, các em thi ba môn chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Sau đó, các em thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký. Học sinh đăng ký thi chuyên Tin có thể chọn làm bài môn Toán hoặc môn Tin.

Các môn chuyên làm bài trong thời gian 150 phút/bài thi, riêng bài thi môn chuyên Tiếng Anh và Hóa học là 120 phút/bài thi.

Với lớp chuyên Địa lý, trường dành 50% chỉ tiêu cho thí sinh làm bài thi chuyên Địa, 50% dành cho thí sinh đã thi chuyên khác nhưng không đỗ.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

Điểm xét tuyển được tính như sau:

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn: Điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Học phí dự kiến 3,4 triệu đồng/tháng. Lệ phí dự thi là 700.000 đồng. Điểm chuẩn lớp 10 dự kiến được công bố trước ngày 30/6.