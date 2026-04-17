Học sinh trường chuyên ở Hà Nội được ông Tập Cận Bình khen ngợi

Học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khen ngợi trong bài phát biểu tại chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập”.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ hai bên về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thông qua việc đến thăm các “địa chỉ đỏ” tại Trung Quốc; từ đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, sự đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời khen tới học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo đó, ông Tập cho biết mới đây, ông nhận được lá thư viết bằng tiếng Trung của các em học sinh trường chuyên Ngoại ngữ.

"Nét chữ ngay ngắn, tình cảm chân thành; các em học sinh nhiệt tình chia sẻ những cảm nhận sâu sắc trong Trại nghiên cứu và học tập hành trình đỏ, bày tỏ quyết tâm trở thành người kế thừa và người truyền bá tình hữu nghị Trung - Việt. Tôi rất vui mừng", ông Tập phát biểu.

Theo ông, thanh niên là lực lượng sống động thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội, cũng là người kế thừa ngọn đuốc tiếp nối sự nghiệp của hai Đảng, hai nước. Tương lai của tình hữu nghị Trung - Việt nằm ở thanh niên.

Đoàn học sinh trường chuyên Ngoại ngữ trong chuyến nghiên cứu, học tập Hành trình đỏ. Ảnh: FBNT.

Theo trường THPT chuyên Ngoại ngữ, chuyến nghiên cứu, học tập Hành trình đỏ diễn ra hồi đầu năm nay, từ ngày 7/1 đến 16/1 tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn THPT chuyên Ngoại ngữ gồm 8 học sinh, do cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó hiệu trưởng nhà trường, và cô Ứng Thùy Linh, giáo viên tiếng Trung, dẫn đoàn, đã để lại ấn tượng tốt đẹp với Đại sứ quán và các bạn Trung Quốc.

Các em đã đi qua Nam Ninh, Sùng Tả, Liễu Châu, Quế Lâm - những địa danh gắn với hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối, qua đó tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, giáo dục và tình hữu nghị Việt - Trung.

Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa với học sinh - sinh viên Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, kết nối và hội nhập quốc tế.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập năm 1969, là một trong bốn trường THPT chuyên trực thuộc đại học ở Hà Nội. Hàng năm, trường đào tạo khoảng 1.400-1.500 học sinh chuyên về các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn Quốc.

Trong đó, môn tiếng Trung được đưa vào giảng dạy từ khi thành lập. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ khối tiếng Trung đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, cũng như nhận học bổng giá trị tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.