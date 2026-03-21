Lịch thi lớp 10 tại hai trường chuyên 'hot' hàng đầu Hà Nội

Thí sinh đăng ký vào trường chuyên Sư phạm sẽ dự thi trong hai ngày 4-5/6; thí sinh thi chuyên Ngoại ngữ vào ngày 7/6.

Sáng 21/3, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 10. Năm nay, trường tuyển 490 học sinh. Tám khối chuyên bao gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý. Trong đó, chuyên Địa và Sinh tuyển 35 chỉ tiêu, còn lại tuyển 70 chỉ tiêu/khối.

Thí sinh thi chuyên Sư phạm phải làm 4 bài thi trong hai ngày 4-5/6, đăng ký từ 2/4-5/5. Trong đó, các em thi ba môn chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Sau đó, các em thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký. Học sinh đăng ký thi chuyên Tin có thể chọn làm bài môn Toán hoặc môn Tin.

Các môn chuyên làm bài trong thời gian 150 phút/bài thi, riêng bài thi môn chuyên Tiếng Anh và Hóa học là 120 phút/bài thi. Lịch thi cụ thể như sau:

Với lớp chuyên Địa lý, trường dành 50% chỉ tiêu cho thí sinh làm bài thi chuyên Địa, 50% dành cho thí sinh đã thi chuyên khác nhưng không đỗ.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

Điểm xét tuyển được tính như sau:

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn: Điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Học phí dự kiến 3,4 triệu đồng/tháng. Lệ phí dự thi là 700.000 đồng. Điểm chuẩn lớp 10 dự kiến được công bố trước ngày 30/6.

Cùng ngày, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra thông tin tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Trường tuyển 630 học sinh với 7 khối chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

Khối chuyên Anh tuyển nhiều nhất với 315 học sinh. Các khối chuyên Trung, Đức, Nhật tuyển 70 chỉ tiêu/khối; còn tiếng Nga, Pháp và Hàn 35, không thay đổi so với trước.

Bốn 4 môn thi bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2). Các em có thể chọn một trong 5 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn để thi vào các lớp chuyên tương ứng. Riêng môn Tiếng Anh có thể áp dụng cho mọi lớp chuyên.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 7/6, thí sinh đăng ký từ ngày 5/5-11/5. Nhà trường công bố kết quả trước ngày 21/6. Học phí dự kiến 3,2 triệu đồng/tháng. Trường sẽ trao 70 suất học bổng, trong đó 20 suất toàn phần (tương đương 100% học phí một năm học) và 50 suất bán phần (50% học phí).