Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên có hiệu trưởng mới

TS Phạm Văn Quốc. Ảnh: Fanpage Nắng Sân Trường 2025.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý ở các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, TS Phạm Văn Quốc, giảng viên, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường.

Ông Quốc tốt nghiệp cử nhân Xác suất và thống kê tại Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2002, sau đó nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Osaka (Nhật Bản) năm 2008. Chuyên môn giảng dạy chính của ông là Toán.

Quá trình công tác, ông Quốc từng nhận bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, bằng khen của Trung ương Đoàn.

TS Phạm Văn Quốc đảm nhận chức vụ hiệu trưởng thay cho TS Lê Công Lợi - người giữ cương vị hiệu trưởng trong hai nhiệm kỳ, nay chuyển sang làm công tác chuyên môn.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên, bày tỏ sự trân trọng trước những thành tựu trường chuyên Khoa học Tự nhiên đã đạt được dưới sự dẫn dắt của TS Lê Công Lợi, đặc biệt là tại các đấu trường trí tuệ quốc tế.

Qua đó, GS.TS Lê Thanh Sơn mong muốn TS Lê Công Lợi sẽ tiếp tục đóng vai trò cố vấn, đồng hành cùng nhà trường để thích ứng với những chính sách của Đảng và Nhà nước, đào tạo nên những thế hệ học sinh, sinh viên tài năng đáp ứng yêu cầu cao của đất nước.

Cùng đợt này, nhiều cán bộ khác của Đại học Khoa học Tự nhiên cũng được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.

Ban lãnh đạo Đại học Khoa học Tự nhiên trao các quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý ở các đơn vị trực thuộc. Ảnh: HUS.

Năm 1965, lớp chuyên Toán đặc biệt đầu tiên của cả nước được thành lập, gồm 38 học sinh tại khu sơ tán Thái Nguyên, Đại học Tổng hợp. Các khối chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán - Tin sau đó lần lượt ra đời từ năm 1985 đến 1998. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập ngày 14/6/2010 trên cơ sở sáp nhập các khối chuyên.

Hiện, trường có khoảng 1.800 học sinh, mỗi năm tuyển mới hơn 500 em, thu hút hàng nghìn thí sinh dự thi.

Tính đến nay, học sinh chuyên Khoa học Tự nhiên đã giành được 249/770 huy chương tại các kỳ thi quốc tế, chiếm 32% số huy chương của cả nước. Trong đó, trường có tới 79/198 huy chương vàng, chiếm 40%.

Đặc biệt, 10 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế được điểm tuyệt đối (42/42) thì có tới 6 học sinh trường chuyên Tự nhiên. Trong số 9 học sinh Việt Nam giành được 2 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) liên tiếp, có 6 học sinh của chuyên Tổng hợp - Khoa học Tự nhiên.

Trường cũng là đơn vị duy nhất từng 4 lần đảm nhận toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic quốc tế (3 lần đội tuyển Tin học các năm 2003, 2015, 2024 và một lần đội tuyển Vật lý năm 1999).

Một số kỷ lục như Ngô Quý Đăng (khóa 2019-2022) là học sinh duy nhất của Việt Nam giành huy chương vàng IMO khi học lớp 10; Võ Hoàng Hải (khóa 2021-2024) hai lần liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Nhiều nhà khoa học xuất sắc là cựu học sinh của trường như GS Ngô Bảo Châu (Giải thưởng Fields năm 2010), GS Đàm Thanh Sơn (Giải thưởng Dirac 2018)...