GS Ngô Bảo Châu chọn nhân tài để đào tạo tiến sĩ Toán

GS Ngô Bảo Châu sẽ trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn sinh viên tài năng ngành Toán ở Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhóm này sẽ được miễn học phí, kèm hỗ trợ sinh hoạt phí 15 triệu đồng/tháng.

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASM trong buổi làm việc với trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, ngày 3/3. Ảnh: VNU-HUS.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội, VNU-HUS) cho biết sẽ triển khai chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực các khoa học về Toán.

Hợp tác giữa VNU-HUS và VIASM tập trung vào việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh đạt trình độ quốc tế và thúc đẩy hội nhập quốc tế thông qua hợp tác học thuật.

Hai bên phối hợp triển khai chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, triển khai toàn diện trên 4 phương diện: Đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi học thuật và chia sẻ nguồn nhân lực.

Ngoài ra, hai đơn vị còn triển khai chương trình phối hợp tổ chức đào tạo tiến sĩ nhóm ngành Toán học. Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ nhóm ngành Toán học có có trình độ quốc tế, có khả năng nghiên cứu độc lập, hội nhập sâu rộng với cộng đồng khoa học quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển Toán học của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong đó, các nghiên cứu sinh khi tham gia chương trình này sẽ học tập và nghiên cứu toàn thời gian tại VNU-HUS và VIASM, được miễn học phí, được cấp học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí.

Cụ thể, nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ được hỗ trợ 16,7 triệu đồng/tháng, chưa có bằng thạc sĩ được cấp 12 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các ứng viên được hỗ trợ chi phí tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước, được tạo điều kiện được cử đi học tập nghiên cứu ở nước ngoài.

VIASM sẽ giới thiệu chuyên gia là những nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng dạy các chuyên đề chuyên môn.

Đối với chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, toàn bộ sinh viên trúng tuyển (tối đa 30 sinh viên) sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí. Trong số đó, 2 mức sinh hoạt phí dành cho những sinh viên xuất sắc của chương trình là 15 và 7 triệu đồng/tháng.

Những sinh viên được hỗ trợ mức sinh hoạt phí 15 triệu đồng/tháng sẽ do GS Ngô Bảo Châu và VIASM trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn. Các sinh viên còn lại sẽ tham gia một bài thi đánh giá để được nhận mức sinh hoạt phí 7,5 triệu đồng/tháng (dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2026).

Ngoài ra, các sinh viên sẽ được tham gia các chuỗi bài giảng chuyên sâu của GS Ngô Bảo Châu và các nhà Toán học uy tín trong và ngoài nước do VIASM mời. Toàn bộ kinh phí do VIASM và Quỹ hỗ trợ đổi mới Giáo dục Việt Nam (VIEF) phụ trách.

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhấn mạnh về mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ngành toán học tại Việt Nam để đạt trình độ cạnh tranh quốc tế.

Để thực hiện điều này, chương trình sẽ huy động sự tham gia của các giáo sư hàng đầu từ nước ngoài kết hợp với đội ngũ giảng viên trong nước dưới mô hình đồng hướng dẫn. Chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một thế hệ nhà khoa học kế cận có khả năng dẫn dắt nền Toán học nước nhà phát triển bền vững.