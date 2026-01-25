Cách học giỏi môn Toán của cựu quán quân Olympia

Cựu quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 10 chia sẻ học Toán thực ra là để học cách làm việc, cách tư duy hệ thống, chứ không phải để giỏi cộng, trừ, nhân, chia.

Anh Phan Minh Đức cho rằng việc học Toán giống như khái niệm "vector" trong Vật lý. Ảnh: BTC.

Anh Phan Minh Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 10, Giám đốc học thuật tại Future Class, nhấn mạnh học Toán để rèn luyện tư duy logic, tổ chức và xử lý vấn đề, thay vì nhớ công thức và thực hiện thuần thục các phép tính.

Học Toán bắt đầu từ đâu?

Tại chương trình Toán học - Vectơ hướng tới thành công tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sáng 25/1, anh Phan Minh Đức cho rằng việc học Toán giống như khái niệm "vector" trong Vật lý. Để một vector có ý nghĩa, nó cần ba yếu tố: Điểm gốc, phương hướng và độ lớn.

Trong đó, điểm gốc là xuất phát điểm của học sinh, đại diện cho việc hiểu rõ năng lực của các em . Anh Đức đặt vấn đề rằng liệu phụ huynh có thực sự thấu hiểu con mình, và bản thân các em có hiểu rõ mình đang ở đâu hay không . Đây chính là nền tảng để bắt đầu lộ trình học tập.

Thứ hai là phương hướng. Phụ huynh và các em cần trả lời được câu hỏi "Học để làm gì?" . Theo anh Đức, học Toán thực chất là để rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề - biết thử, biết loại trừ, nhận ra hướng đi không hiệu quả để kịp thời điều chỉnh và dần tìm ra con đường đúng nhất. Đó là một quá trình tư duy có hệ thống.

"Học Toán thực ra là học cách làm việc, cách tư duy hệ thống, chứ không phải để giỏi cộng, trừ, nhân, chia", anh Đức nhấn mạnh.

Khi nhìn theo hướng đó, chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi: Học toán là để đạt điểm cao hay để trang bị kỹ năng giúp công việc sau này trở nên hiệu quả và nhẹ nhàng hơn?

Nếu mục đích chỉ là học vì điểm số thì cách tiếp cận sẽ hoàn toàn khác so với việc học để trang bị kỹ năng cho tương lai . Do đó, việc xác định đúng hướng đi giúp học sinh có động lực học tập thay vì chỉ đối phó với thi cử.

Cuối cùng là độ lớn. Quán quân Olympia cho rằng mỗi đứa trẻ có khả năng tiếp thu và nhịp điệu riêng. Đ ánh giá "độ lớn" phải dựa trên sự tiến bộ của chính các em so với ngày hôm trước thay vì chỉ nhìn vào điểm số tuyệt đối.

MC Việt Khuê cho rằng việc vượt qua chính mình mới là điều quan trọng nhất trong quá trình học tập. Ảnh: BTC.

Điểm 9, 10 không phải đích đến cuối cùng

Trước câu hỏi của phụ huynh về việc làm thế nào để tạo động lực học Toán cho con, anh Đức chia sẻ kinh nghiệm từ chính bố mẹ của mình. Thay vì áp lực điểm số, bố mẹ anh đã tạo điều kiện tối đa bằng việc đưa đón con đi học thêm.

Họ thường hỏi "Con có cần bố mẹ hỗ trợ thêm gì không?", thay vì "Con được bao nhiêu điểm". Điều này đã tạo tâm lý thoải mái để anh tập trung chinh phục môn Toán.

Thực tế, nhiều phụ huynh vẫn quan niệm học giỏi Toán đồng nghĩa với việc đạt điểm 9, điểm 10. Tuy nhiên, MC, BTV Việt Khuê cho rằng điểm 9, 10 đôi khi chỉ mang tính ước lệ. Nhiều học sinh đạt điểm cao nhưng không nắm vững những định nghĩa cơ bản nhất.

Cựu học sinh chuyên Toán của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhấn mạnh để học tốt môn Toán, học sinh hãy cố gắng học chắc cơ bản. "Các em đừng bỏ qua lý thuyết, đừng vội làm bài tập, đừng vội học mẹo. Hãy bắt đầu từ cơ bản đến nâng cao. Đó mới là cách tốt nhất để các em giỏi môn Toán. Chính xác hơn là giỏi hơn so với chính mình", nam MC chia sẻ.

Về phía phụ huynh, MC Việt Khuê cho rằng cha mẹ không thể kỳ vọng con em đoạt giải vàng Olympic Toán quốc tế ngay. Nhưng phụ huynh hoàn toàn có thể kỳ vọng 1-2 năm tới, các em sẽ tiến bộ hơn so với chính các em của hiện tại.

Với những phụ huynh không giỏi Toán, anh Khuê khuyên cha mẹ nên chủ động trò chuyện để hiểu con có hứng thú, đam mê với môn học này hay không. Bên cạnh đó, phụ huynh hãy cố gắng nắm bắt xem mức độ con hoàn thành bài tập thế nào và hỗ trợ bằng cách tìm cho con người thầy tốt.

MC Việt Khuê nhấn mạnh điều quan trọng, phụ huynh nên tạo động lực bằng cách giúp con hiểu học Toán để rèn luyện sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và kỹ năng làm việc khoa học, chứ không chỉ giỏi cộng trừ nhân chia hay lấy điểm 9, 10.