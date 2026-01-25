Nam sinh Khánh Hòa giành vé đầu vào chung kết Olympia 2026

Sau trận đấu nghẹt thở, Trần Võ Gia Bảo, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2026.

Trần Võ Gia Bảo, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa.

Cuộc thi quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, được phát sóng ngày 25/1, với sự góp mặt của 4 thí sinh:

Nguyễn Đức Anh, trường THPT Nam Sách, Hải Phòng;

Hoàng Anh Minh, trường THPT Nguyễn Huệ, TP Huế;

Trần Võ Gia Bảo, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa;

Nguyễn Minh Tiến, trường THPT Quốc Oai, Hà Nội.

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua 6 câu hỏi lượt thi cá nhân và 12 câu hỏi thi chung.

Ở lượt thi cá nhân, thí sinh có tối đa 5 giây để trả lời một câu hỏi, đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm. Gia Bảo có khởi động thuận lợi với 50 điểm, bằng điểm với Anh Minh. Trong khi đó, Minh Tiến có 20 điểm và Đức Anh tạm dừng ở 10 điểm.

Ở lượt thi chung, thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Gia Bảo vươn lên dẫn đầu với 65 điểm, trong khi Anh Minh bám sát với 60 điểm, còn Đức Anh và Minh Tiến cùng có số điểm 20.

Phần Vượt chướng ngại vật yêu cầu tìm ra ẩn số với 6 chữ cái, thông qua 4 từ hàng ngang cùng hình ảnh gợi ý. Đức Anh chọn hàng ngang thứ 3, gồm 6 chữ cái, yêu cầu điền vào chỗ trống. Chỉ Đức Anh và Gia Bảo đưa ra đáp án là "mua bán" nhưng không đúng, nên góc hình ảnh không được lật mở.

Tiếp đến, Anh Minh chọn hàng ngang số 4 với 2 chữ cái, hỏi về thời gian nước chảy đầy bể nước. Đức Anh trả lời là 10, ba thí sinh còn lại đưa ra đáp án đúng là 40, được cộng 10 điểm.

Khi hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Minh Tiến bất ngờ bấm chuông và đưa ra đáp án ẩn số là "Đổi mới". Gia Bảo cũng nhanh tay bấm chuông sau đó, trả lời ẩn số là "Đại hội".

Cả hai câu trả lời này đều có 6 chữ cái, nhưng đáp án đúng là "Đổi mới". Sau phần thi này, cục diện bắt đầu thay đổi, Minh Tiến vươn lên dẫn đầu với 80 điểm, Gia Bảo 75 điểm, Anh Minh 70 điểm và Đức Anh 20 điểm.

Bước vào phần thi Tăng tốc, màn rượt đuổi thêm phần gay cấn. Câu hỏi đầu tiên yêu cầu tìm ra quốc gia thuộc ASEAN thông qua ảnh quốc kỳ. Với tốc độ nhanh nhất, Anh Minh bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 110 điểm, Minh Tiến theo sát với số điểm 100, trong khi Gia Bảo có 75 điểm và Đức Anh 50 điểm.

Sang câu hỏi thứ hai, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng, trong đó Minh Tiến là người nhanh nhất, giành lại vị trí tạm dẫn đầu với 140 điểm, Anh Minh có 130 điểm, Gia Bảo đạt 105 điểm và Đức Anh có 80 điểm.

Câu hỏi thứ ba, Gia Bảo và Anh Minh tiếp tục ghi điểm, giúp nam sinh trường THPT Nguyễn Huệ một lần nữa chiếm vị trí dẫn đầu với 170 điểm. Không thí sinh nào trả lời đúng câu hỏi cuối cùng.

Kết thúc vòng thi này, Anh Minh vẫn tạm dẫn đầu với 170 điểm, theo sau là Minh Tiến với 140 điểm, Gia Bảo sát nút với 135 điểm và Đức Anh 80 điểm.

Bốn thí sinh tại cuộc thi quý I năm 2026.

Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm.

Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm, còn trả lời sai thì người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Với số điểm cao nhất, Anh Minh là thí sinh đầu tiên về đích đầu tiên với gói câu hỏi 20-20-20. Tuy nhiên, nam sinh không trả lời đúng câu hỏi nào trong lượt thi của mình. Gia Bảo hai lần giành quyền trả lời nhưng đều không đúng và bị trừ điểm.

Minh Tiến về đích thứ hai, với gói câu hỏi 20-30-20. Nam sinh chỉ ghi điểm ở câu hỏi cuối cùng.

Gia Bảo về đích thứ ba, chọn gói câu hỏi 20-20-20. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã trả lời không đúng, song đã kịp thời ghi điểm ở câu hỏi thứ hai. Câu hỏi cuối cùng, Bảo lựa chọn Ngôi sao Hy vọng và gây ấn tượng khi trả lời chính xác, qua đó vươn lên dẫn đầu, vượt người đứng thứ hai 5 điểm (Anh Minh).

Đức Anh là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích, chọn gói câu hỏi 30-30-30. Tuy nhiên, Đức Anh liên tiếp trả lời sai, nhường phần ghi điểm cho Anh Minh và Minh Tiến, song cũng không thành công.

Chung cuộc, Gia Bảo chiến thắng với số điểm 175, đem cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên của năm 2026 về Khánh Hòa. Anh Minh về nhì với 155 điểm, Minh Tiến 145 điểm và Đức Anh có 40 điểm.

Đây là lần thứ tư Khánh Hòa mới (sau sáp nhập với Ninh Thuận) có thí sinh vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Năm ngoái, Đoàn Thanh Tùng (học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang) đã giành ngôi á quân.

Trước đó, năm thứ 19, Nguyễn Hải Đăng (học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang) đã giành ngôi á quân; còn Lê Bảo Lộc (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phan Rang - Tháp Chàm) vào vòng chung kết năm thứ 11.