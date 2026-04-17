Loạt đại học top đầu Việt Nam hợp tác với Thanh Hoa, Bắc Đại

Đại học Y Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều trường khác ký thỏa thuận hợp tác với các trường hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa...

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội và Đại học Bắc Kinh. Ảnh: HMU.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, nhiều trường đại học Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học Trung Quốc.

Theo thông tin từ Đại học Y Hà Nội, nhà trường đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Bắc Kinh - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên; triển khai nghiên cứu khoa học và thử nghiệm lâm sàng; chia sẻ học liệu, công bố quốc tế và kinh nghiệm đào tạo.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng làm việc với Trung tâm Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Bắc Kinh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trong khi đó, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bắc Kinh thống nhất thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác trọng điểm như: Phát triển các chương trình đào tạo cấp bằng đôi, bằng phụ; công nhận tín chỉ của nhau; mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu; tăng cường triển khai các chương trình học thuật ngắn hạn và hợp tác nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hai đại học cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh kết nối giữa các trường thành viên, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng các chương trình hợp tác có chiều sâu trong những lĩnh vực mũi nhọn như khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ tương lai, khoa học sức khỏe, kinh tế và khoa học xã hội - nhân văn…

Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học và nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của cả hai bên.

Đại học Bách khoa Hà Nội trao đổi thỏa thuận hợp tác với Đại học Bắc Kinh. Ảnh: HUST.

Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ký biên bản hợp tác với các đại học như Đại học Bắc Kinh, Đại học Đông Hoa, Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh. Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, công nghệ, khoa học dữ liệu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội trong giai đoạn mới.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký 4 thỏa thuận hợp tác với Đại học Thanh Hoa, Đại học Phúc Đán, Học viện Ngoại giao và Đại học Quảng Tây. Trước đó, đại học này cũng ký kết hợp tác với hàng chục cơ sở giáo dục hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Đại học Nam Kinh, Đại học Hạ Môn, Đại học Ma Cao…

Đại học Thanh Hoa - ngôi trường nhiều năm liền dẫn đầu châu Á - cho biết nhà trường cho biết đã ký 9 thỏa thuận hợp tác với 5 trường của Việt Nam.

Trước đó, tại Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 ở Đại học Thanh Hoa, 52 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước.

Ngoài các trường trên còn có Đại học Thủy Lợi ký hợp tác với Đại học Quảng Tây, Đại học Công nghệ Hoa Nam, Đại học Hồ Hải, Đại học Sư phạm Thủ đô. Đại học CMC ký với Đại học Sư phạm Thủ đô. Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) hợp tác với Đại học Giao thông Thượng Hải. Đại học Duy Tân hợp tác với Đại học Thiên Tân. Đại học Giao thông vận tải hợp tác với Đại học Hà Hải...

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhận định đây không chỉ là những con số mà là những cam kết cụ thể, thể hiện tiềm năng, niềm tin và kỳ vọng vào tương lai hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.