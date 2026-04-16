Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến mở cơ sở ở Huế

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến triển khai đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại TP Huế; tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong khu vực miền Trung.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC.

Chiều 15/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có buổi làm việc với UBND TP Huế về kế hoạch xây dựng cơ sở đào tạo tại Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết học viện sẽ sớm triển khai các ngành đào tạo thế mạnh như báo chí, truyền thông, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; đồng thời mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và đẩy mạnh đào tạo từ xa.

Trong định hướng lâu dài, học viện dự kiến triển khai đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Huế; tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong khu vực miền Trung để phát triển theo hướng hỗ trợ, bổ trợ lẫn nhau.

Lãnh đạo TP Huế cũng bày tỏ mong muốn sớm có một cơ sở đào tạo uy tín về báo chí, truyền thông và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để học viện triển khai cơ sở đào tạo, hướng tới hình thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khu vực.

Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ để cơ sở sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị học viện xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng cao trình độ.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sớm triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Huế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển bền vững của địa phương và khu vực.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) thành lập ngày 16/1/1962, trên cơ sở hợp nhất 3 trường Nguyễn Ái Quốc II, trường Tuyên huấn và trường Đại học Nhân dân.

Học viện đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành báo chí, tuyên truyền, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Đây cũng là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông...

Mỗi năm, học viện tuyển khoảng 2.000 sinh viên đại học chính quy. Một số ngành và chuyên ngành ở Học viện xuất hiện đầu tiên hoặc duy nhất ở Việt Nam như Công tác tư tưởng, Phát thanh - Truyền hình, Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Thông tin đối ngoại.