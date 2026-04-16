GS.TS Phạm Văn Hùng làm phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế

GS.TS Phạm Văn Hùng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ngày 15/4/2026, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký ban hành quyết định về công tác nhân sự tại trường Đại học Quốc tế.

Theo đó, GS.TS Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học trường Đại học Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường.

Ông Phạm Văn Hùng sinh năm 1974, quê tại Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Bách khoa Hà Nội, là một trong 30 sinh viên (khóa 1993-1998) xuất sắc nhất của trường.

GS.TS Phạm Văn Hùng. Ảnh: VNU-HCM.

Năm 2001, ông bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với thành tích xuất sắc và nhận được học bổng đi học tiến sĩ tại Đại học Phủ Osaka, Nhật Bản (nhận bằng tiến sĩ năm 2005). Năm 2022, ông được bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học Thực phẩm.

Năm 2009, ông về công tác tại trường Đại học Quốc tế, sau đó làm Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm, rồi Trưởng phòng Quản lý khoa học.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, GS.TS Phạm Văn Hùng có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dinh dưỡng và thực phẩm chức năng. Ông là tác giả của hơn 90 công bố khoa học quốc tế uy tín (ISI) và từng được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.

Tháng 10/2021, PGS.TS Phạm Văn Hùng trở thành 1 trong 28 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021.

Theo bảng này, PGS.TS Phạm Văn Hùng giữ vị trí 37.520. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp ông được xuất hiện với thứ hạng tăng vượt bậc so với vị trí 85.932 vào năm 2020.

Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của trường Đại học Quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Như vậy, trường Đại học Quốc tế hiện có hiệu trưởng là PGS.TS Lê Văn Thăng, hai hiệu phó là PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ và GS.TS Phạm Văn Hùng.