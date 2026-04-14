PGS.TS Bùi Hữu Toàn làm Giám đốc Học viện Ngân hàng

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, 51 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Ngân hàng kể từ ngày 15/4.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 14/4, tại Trụ sở chính, Học viện Ngân hàng tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Hữu Toàn - Bí thư Đảng uỷ, Nguyên Chủ tịch Hội đồng học viện - giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngân hàng từ ngày 15/4.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, quê Hải Dương (cũ), tiến sĩ ngành Luật, được công nhận phó giáo sư năm 2023.

Trước khi nhận nhiệm vụ giám đốc học viện, ông Toàn có thời gian dài công tác giảng dạy, quản lý đào tạo tại Học viện Ngân hàng.

Tiếp đó, ông giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp (Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước) rồi đảm nhiệm chức Phó chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM. Từ tháng 12/2021, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đánh giá PGS.TS Bùi Hữu Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy chiến lược và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng thời gian qua, ông Toàn đã thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo học viện phát triển bứt phá, đạt nhiều thành tích nổi bật và đổi mới toàn diện trên mọi mặt công tác.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, PGS.TS Bùi Hữu Toàn cho biết sẽ đặt trọng tâm vào 8 nhóm:

Chiến lược chuyển đổi số toàn diện, đưa công nghệ và AI trở thành nền tảng cốt lõi trong hoạt động đào tạo và quản trị;

Quốc tế hóa chương trình đào tạo, đảm bảo tính thực tiễn và khả năng thích ứng của người học;

Thiết lập hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa Học viện với hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp;

Phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn quốc tế, có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tiên tiến;

Tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, gia tăng các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng và tư vấn chính sách;

Hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, linh hoạt, nâng cao hiệu quả điều hành;

Mở rộng hợp tác quốc tế chiều sâu, nâng cao vị thế Học viện trong mạng lưới giáo dục khu vực;

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất;

Nâng tầm toàn diện vị thế Học viện Ngân hàng gắn với chất lượng, uy tín và đổi mới sáng tạo.

Học viện Ngân hàng được thành lập năm 1961, tiền thân là trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển, trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở đại học uy tín, đào tạo đa ngành, liên ngành, đạt chuẩn quốc tế năm 2030, là đại học thông minh vào năm 2045. Hiện tại, quy mô đào tạo của trường khoảng 17.000 sinh viên mỗi năm.