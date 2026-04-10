Ông Nguyễn Hoàng Oanh làm hiệu trưởng Đại học Việt Nhật

Ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường này.

TS Nguyễn Hoàng Oanh (trái), Hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: VJU.

Sáng 10/4, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh giữ chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật, thay cho người tiền nhiệm là GS.TS Furuta Motoo.

Ông Nguyễn Hoàng Oanh sinh năm 1979, là tiến sĩ Vật lý, tốt nghiệp tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản) năm 2010.

TS Oanh đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Giai đoạn 2000-2015, ông giảng dạy tại khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tại đây, ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Phó chủ nhiệm Bộ môn Tin học Vật lý, Trợ lý Chủ nhiệm khoa và Phó chủ nhiệm khoa phụ trách đào tạo.

Từ năm 2015, ông tham gia Ban Quản lý của trường Đại học Việt Nhật, phụ trách lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng và giữ vai trò Phó hiệu trưởng thường trực từ năm 2023 đến nay. Ông đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như công tác đào tạo, nghiên cứu, đảm bảo chất lượng và phát triển cơ sở vật chất của trường tại Hòa Lạc từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Ông có những đóng góp tích cực cho dự án vốn vay xây trường cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sự phát triển của trường Đại học Việt Nhật.

“Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh nhằm đảm bảo tính kế thừa, ổn định và tiếp tục phát triển Đại học Việt Nhật trong giai đoạn mới”, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.

Với kinh nghiệm quản lý và quá trình gắn bó lâu dài với nhà trường, tân hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trường Đại học Việt Nhật thành lập năm 2014, là đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.