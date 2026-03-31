Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 31/3/2026.

PGS.TS Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định số 529/QĐ-TTg do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được giao đảm nhiệm vị trí đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy, 48 tuổi, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Tin học; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa XIII và XIV. Ông được đánh giá là cán bộ có nền tảng học thuật vững chắc, trưởng thành từ môi trường đào tạo, nghiên cứu và kinh qua nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong quá trình học tập, ông từng giành huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế các năm 1995 (tại Hà Lan) và 1996 (tại Hungary). Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ theo học đại học tại Australia, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Hà Lan ở tuổi 26 và được công nhận chức danh phó giáo sư khi 31 tuổi. Năm 2009, ông được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Về quá trình công tác, ông từng giữ chức Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin tại Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau đó đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài, cũng như công tác quy hoạch, chiến lược phát triển ngành.

Tại Đại hội Đảng XIII (tháng 1/2021), PGS Duy được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đến tháng 8/2025, ông tiếp tục được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đầu năm 2026, ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Tại Đại hội XIV của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.