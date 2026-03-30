Học vấn ấn tượng của tân hoa hậu Phan Phương Oanh

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Phan Phương Oanh có nền tảng kiến thức ấn tượng, thành tích học tập và ngoại ngữ nổi bật.

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tối 29/3 tại TP.HCM với sự tham gia của 47 thí sinh. Vương miệng hoa hậu thuộc về Phan Phương Oanh, người đẹp sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Bên cạnh nhan sắc, tân hoa hậu gây chú ý với nền tảng học vấn và thành tích hoạt động nổi bật.

Phương Oanh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế (chương trình chất lượng cao) tại Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm trung bình tích lũy 3.63/4.0. Người đẹp cũng sở hữu năng lực ngoại ngữ tốt với chứng chỉ IELTS 7.5, đồng thời đạt trình độ HSK 3 tiếng Trung.

Trong quá trình học tập, Phương Oanh hai lần nhận học bổng khuyến khích học tập vào học kỳ 2 năm học 2023-2024 và học kỳ 1 năm học 2024-2025.

Ảnh tốt nghiệp đại học của Hoa hậu Phương Oanh. Ảnh: FBNV.

Không chỉ nổi bật về học thuật, tân hoa hậu còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa và cộng đồng. Cô từng đảm nhiệm vai trò đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình do sinh viên tổ chức như Global Volunteer - AIESEC, Bản Lĩnh Marketer, Nghệ Rối.

Ngoài ra, Phương Oanh là cựu chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club, đồng thời cùng đội đại diện trường THPT Phan Đình Phùng giành quán quân cuộc thi High School Best Dance Crew năm 2020.

Với nền tảng học vấn vững vàng cùng kinh nghiệm hoạt động đa dạng, Phương Oanh được đánh giá là gương mặt hội tụ cả tri thức và kỹ năng, phù hợp với vai trò đại diện nhan sắc Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Lý giải lý do Phương Oanh giành chiến thắng, ông Hoàng Nhật Nam, đại diện ban tổ chức, cho biết yếu tố học vấn và nền tảng tri thức là một trong những điểm nổi bật giúp Phan Phương Oanh giành vương miện.

Cụ thể, Phương Oanh sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, có thể giao tiếp lưu loát bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Người đẹp được đánh giá cao ở tư duy, sự thông minh và bản lĩnh, thể hiện qua phong thái tự tin và khả năng ứng xử. Ban giám khảo cũng nhấn mạnh tân hoa hậu có nền tảng học vấn vững vàng, nổi bật với chứng chỉ IELTS 7.5.

“Đương kim hoa hậu là người thông minh, trí tuệ, có sự chuẩn bị bài bản và phát triển đồng đều”, đại diện hội đồng giám khảo nhận định, cho biết kết quả được đưa ra dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.