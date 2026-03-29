Học vấn của nữ ca sĩ Việt sang Trung Quốc thi 'Đạp gió'

Việc ca sĩ Trang Pháp xác nhận tham gia show “Đạp gió” tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh hành trình nghệ thuật đa sắc, nữ nghệ sĩ còn gây chú ý bởi xuất thân trong một gia đình có truyền thống ngoại giao và học thuật, song luôn lựa chọn lối sống kín tiếng.

Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989. Cô lớn lên trong môi trường gia đình đề cao tri thức, kỷ luật và chuẩn mực. Ông ngoại của cô là Nguyễn Khắc Huỳnh – nhà ngoại giao từng tham gia đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973, đồng thời là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại nhiều quốc gia.

Bố của nữ ca sĩ là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang, có hơn 40 năm giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đóng góp lớn trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo ngôn ngữ. Trong khi đó, mẹ cô từng là Chánh văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ, với hơn 30 năm gắn bó với ngành ngoại giao. Chính môi trường gia đình này đã tạo nền tảng vững chắc về tri thức, ngoại ngữ và tư duy cho Trang Pháp từ khi còn nhỏ.

Dù sinh ra trong một gia đình học thức đáng nể, nữ ca sĩ lại luôn khiêm tốn khi nói về gia thế. Cô cho rằng gia đình mình “chỉ là cơ bản”, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi bố mẹ đều giỏi chuyên môn và sống tận tụy với nghề. Chính sự giáo dục này cũng ảnh hưởng lớn đến cách cô lựa chọn con đường riêng: làm nghề nghiêm túc, hạn chế ồn ào và đặt gia đình là ưu tiên.

Được đào tạo bài bản tại nước ngoài, Trang Pháp tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Nhờ thời gian dài sinh sống tại châu Âu, cô sử dụng thành thạo tiếng Pháp, đồng thời giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Không chỉ học giỏi, Trang Pháp còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm khi học đàn và sáng tác nhạc từ năm 10 tuổi.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô không phải lựa chọn được gia đình ủng hộ ngay từ đầu. Bố mẹ mong muốn cô theo đuổi con đường học thuật ổn định. Khi Trang Pháp bày tỏ mong muốn làm nghệ thuật, gia đình đã nhiều lần phân tích, thuyết phục cô cân nhắc. Thậm chí, cô từng đứng trước lựa chọn tiếp tục học Thạc sĩ ở Bỉ nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê.

Sau nhiều lần trao đổi, nữ ca sĩ được gia đình đồng ý cho thử sức trong một khoảng thời gian nhất định. "Tôi còn nhớ là mình phải nói chuyện với bố mẹ nhiều lắm thì bố mẹ mới đồng ý cho con gái một năm hoạt động nghệ thuật.

Tôi nhớ lúc sắp hết thời hạn một năm, tôi gọi điện cho mẹ xin tiếp. Sau khi thuyết phục tầm 5 - 7 ngày, mẹ lại cho tiếp một năm làm nghề, cứ như vậy kéo dài 5 năm. Sự nghiệp của tôi bắt đầu theo kiểu tính từng ngày, nó không phải là sự nghiệp lâu dài theo kiểu "bây giờ tôi sẽ trở thành nghệ sỹ, tôi tự tin nhận mình là ca sỹ", không phải đâu!

Tôi đơn giản chỉ là cô sinh viên thích nhạc và mỗi năm xin bố mẹ cho 365 ngày làm nghệ thuật để thỏa đam mê", Trang Pháp chia sẻ với Báo Điện tử VTC News.

Từ đó, cô tự đặt ra “giao kèo” với bố mẹ: theo đuổi nghệ thuật nhưng không đánh đổi bằng những ồn ào đời tư. Đây cũng là lý do Trang Pháp giữ hình ảnh khá kín tiếng giữa showbiz.

Gia nhập làng giải trí từ khá sớm qua bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Trang Pháp từng bước khẳng định mình với vai trò ca sĩ – nhạc sĩ. Cô đứng sau nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Em hơi mệt với bạn thân anh, Chỉ là, Như là mơ, Chocolate… Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn tham gia sản xuất âm nhạc, sáng tác nhạc phim và đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho một số chương trình.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2023, khi cô giành ngôi quán quân chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tại sân chơi này, Trang Pháp gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng toàn diện: sáng tác, chơi nhạc cụ, hát, nhảy và tư duy dàn dựng sân khấu. Hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, bản lĩnh giúp cô nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, sắp tới Trang Pháp tiếp tục thử sức tại sân chơi quốc tế khi tham gia show Đạp gió phiên bản Trung Quốc năm nay, quy tụ 32 nghệ sĩ nữ thuộc nhiều lĩnh vực giải trí. Trước đó, cô từng xuất hiện tại một công diễn của chương trình và gây chú ý với màn trình diễn múa cột, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nước bạn.

Tham gia Đạp gió không chỉ là cơ hội để Trang Pháp khẳng định năng lực trong môi trường cạnh tranh quốc tế, mà còn cho thấy sự chủ động của nghệ sĩ Việt trong việc hội nhập và mở rộng thị trường.