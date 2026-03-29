Tổng hợp lịch thi lớp 10 của 8 trường THPT chuyên ở Hà Nội

Từ ngày 23/5 đến 7/6, các trường THPT chuyên tại Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10, trong đó hai trường chuyên thuộc ĐHQG Hà Nội trùng lịch thi.

Hiện, Hà Nội có 8 trường THPT chuyên. Trong đó, 4 trường chuyên thuộc đại học gồm chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên Khoa học Tự nhiên, chuyên Ngoại ngữ, chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bốn trường này được tự chủ tuyển sinh, không phụ thuộc vào lịch và kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT Hà Nội. Thí sinh ở các tỉnh, thành khác đều có thể dự thi, chỉ cần đạt điều kiện sơ tuyển về học lực, hạnh kiểm bậc THCS.

Bốn trường chuyên còn lại thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An và chuyên Sơn Tây.

Chuyên Khoa học Tự nhiên giữ ổn định tuyển sinh

Năm 2026, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 545 chỉ tiêu cho 5 khối chuyên gồm Toán, Hóa học, Tin học, Sinh học, Vật lý (mỗi khối 109 chỉ tiêu).

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 khối chuyên. Lưu ý, thí sinh không đăng ký 2 khối chuyên có cùng thời gian thi môn chuyên.

Thí sinh đăng ký chuyên Tin có thể chọn thi đầu vào bằng Toán hoặc Tin. Thời gian thi từ ngày 23/5 đến ngày 24/5. Lịch thi cụ thể như sau:

Sáng 23/5 - 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. - 8h: Thi môn Ngữ văn cho tất cả thí sinh. Chiều 23/5 - 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. - 14h: Thi môn Toán (vòng 1) cho tất cả thí sinh. - 16h: Thí sinh nghỉ giải lao giữa 2 ca thi - 16h30: Thi môn Tiếng Anh cho tất cả thí sinh Sáng 24/5 - 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. - 8h: Thi môn Toán (vòng 2) cho thí sinh dự thi vào chuyên Toán học và chuyên Tin học. - 8h: Thi lập trình môn Tin học cho thí sinh dự thi vào chuyên Tin học. - 8h: Thi môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Sinh học cho thí sinh dự thi vào chuyên Sinh học. Chiều 24/5 - 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. - 14h: Thi môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Vật lý cho thí sinh dự thi vào chuyên Vật lý. - 14h: Thi môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Hoá học cho thí sinh dự thi vào chuyên Hoá học.

Thí sinh phải dự thi đầy đủ 3 môn chung và môn chuyên tương ứng, mỗi môn thi phải đạt từ 4 điểm trở lên. Trường không cộng điểm ưu tiên hay khuyến khích.

Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán (vòng 1, hệ số 1) và điểm môn chuyên (nhân hệ số 2). Môn Ngữ văn và Tiếng Anh là môn điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6.

Chuyên Nhân văn nhân 3 điểm môn chuyên

Năm nay, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 150 chỉ tiêu cho 3 hệ chuyên Văn, Sử, Địa. Trường cũng tổ chức thi từ ngày 23/5 đến ngày 24/5. Cụ thể như sau:

Ngày thi Thời gian làm bài Môn thi 23/5 8-10h 120 phút Ngữ văn chung 23/5 13h30-15h 90 phút Toán 15h30-16h30 60 phút Tiếng Anh 24/5 8h-10h30 150 phút Môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Tương tự chuyên Tự nhiên, thí sinh phải thi đủ 3 môn chung và môn chuyên tương ứng. Điểm của từng môn chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên phải đạt từ 6 trở lên.

Điểm xét tuyển = Ngữ văn (chung) + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) x 3

Trường lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; không cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong tuyển sinh.

Bốn trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo mỗi học sinh có thể đăng ký vào các lớp chuyên của 2/4 trường. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + điểm học lực 4 năm cấp THCS.

Thí sinh qua vòng sơ tuyển sẽ bước vào vòng thi tuyển. Các em dự thi 3 môn chung Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên. Lịch thi kéo dài từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Lịch thi vào lớp 10 của 8 trường chuyên và trường có lớp chuyên như sau (click vào tên trường chuyên Sư phạm và chuyên Ngoại ngữ để xem chi tiết):

STT Trường Lịch thi 1 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Ngày 23-24/5 2 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn Ngày 23-24/5 3 THPT chuyên Ngoại ngữ Ngày 7/6 4 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày 4-5/6 5 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Ngày 30/5-1/6 6 THPT chuyên Nguyễn Huệ Ngày 30/5-1/6 7 THPT chuyên Chu Văn An Ngày 30/5-1/6 8 THPT chuyên Sơn Tây Ngày 30/5-1/6