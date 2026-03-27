Học phí lớp 10 trường tư Hà Nội cao nhất gần 100 triệu/tháng

Học sinh trường Dwight Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.
Nhiều trường ngoài công lập (trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, bao gồm cả thông tin học phí.
Cụ thể, các trường có chương trình quốc tế như IB, A-level, IGCSE... sẽ có mức học phí cao, trên 50 triệu đồng mỗi tháng. Ví dụ, Trường Dwight Hà Nội thu học phí lớp 10 năm học 2026-2027 là 936,1 triệu đồng.
Đây là mức thu cả năm. Nếu đóng học phí theo kỳ, mức thu sẽ cao hơn, lên tới 520 triệu đồng/kỳ. Như vậy, nếu chia trung bình 10 tháng học, mức học phí sẽ khoảng 93,6 triệu đồng/tháng.
Tại trường Song ngữ Quốc tế Horizon, mức học phí cho hệ song ngữ là gần 354 triệu đồng/năm, còn hệ quốc tế là gần 639 triệu đồng/năm, tương đương 35,4-63,9 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, những trường dạy chương trình của Bộ GD&ĐT có mức học phí thấp hơn, có thể dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.
Ví dụ, trường Tiểu học, THCS, THPT Đa Trí Tuệ thu học phí 3 triệu đồng/tháng ở cả ba hệ đào tạo. Song, mỗi hệ sẽ có thêm phụ phí bổ trợ, hệ nâng cao dao động 500.000-4.000.000 đồng/tháng. Mỗi tháng, phụ huynh sẽ đóng 3,5-7 triệu đồng, chưa bao gồm bán trú và các khoản phí hàng năm.
Dưới đây là học phí lớp 10 năm học 2026-2027 của một số trường ngoài công lập tại Hà Nội (một số trường tính học phí theo năm sẽ được chia trung bình 10 tháng):
|STT
|Trường
|Học phí (Đơn vị: đồng/tháng)
|1
|Dwight Hà Nội
|93,6 triệu
|2
|Song ngữ quốc tế Horizon
|- Hệ song ngữ: 35,4 triệu
- Hệ quốc tế: 63,9 triệu
|3
|Phổ thông liên cấp Olympia
|- Chương trình song ngữ: 23,8 triệu
- Chương trình tích hợp: 35,4-62,7 triệu
|4
|Hà Nội Academy
|13,5 triệu
|5
|Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring
|- Hệ song ngữ: 24,1 triệu
- Hệ song bằng, AP: 29,2 triệu
- Hệ quốc tế: 49,3 triệu
|6
|Trường Quốc tế Nhật Bản
|- Chương trình quốc tế Nhật Bản: 28 triệu
- Chương trình Cambridge: 33,8 triệu
|7
|Nguyễn Siêu
|- Lớp Anh ngữ học thuật tăng cường: 7,5 triệu
- Lớp AS-A Levels: 10 triệu
|8
|Hệ thống Trường liên cấp Newton
|- Chất lượng cao: 4,5 triệu
- Bán quốc tế: 7,9 triệu
- Cambridge Anh, song ngữ Mỹ: 13,7 triệu
|9
|Phổ thông liên cấp Phenikaa
|- Hệ tiêu chuẩn: 4,5 triệu
- Hệ chất lượng cao: 7,1 triệu
- Hệ song ngữ Mỹ: 10,6 triệu
|10
|Đa Trí Tuệ
|- Hệ STEM chuẩn: 3,5 triệu
- Hệ chất lượng cao: 5 triệu
- Tài năng: 7 triệu
|11
|Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ
|- Hệ quốc tế/STEP: 4 triệu
- Lớp ban A/D: 3 triệu
|12
|THPT FPT (Hòa Lạc)
|6,7 triệu đồng
|13
|THCS - THPT Hà Thành
|- Lớp cơ bản: 2,8 triệu đồng
- Lớp chất lượng cao: 3 triệu
|14
|Archimedes (Đông Anh)
|- Lớp chuẩn AS: 8 triệu
- Lớp chất lượng cao: 10 triệu
|15
|H.A.S
|- Hệ Prime: 7,5 triệu
- Hệ Global: 18,2 triệu
|16
|THPT Phùng Khắc Khoan (Đống Đa)
|2,6 triệu
|17
|THPT Văn Lang (Đống Đa)
|1,7 triệu
|18
|THPT Huỳnh Thúc Kháng
|- Lớp cơ bản: 3,1 triệu
- Lớp chất lượng cao: 3,9 triệu
|19
|THPT Hà Đông
|2,99 triệu
|20
|Hệ thống giáo dục Everest
|- Hệ tiêu chuẩn: 3,2 triệu
- Hệ chất lượng cao: 6 triệu
|21
|Ngôi sao Hoàng Mai
|- Chất lượng cao: 5,6 triệu
- Năng khiếu: 7,6 triệu
|23
|THPT Marie Curie
|- Lớp truyền thống: 3,6 triệu
- Lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế: Bao gồm chương trình Việt Nam 4,8 triệu; tiền học tiếng Anh 120 USD
|24
|M.V.Lômônôxốp
|- Lớp 32-36 học sinh: 4,5 triệu
Mức học phí nêu trên áp dụng cho các phụ huynh đóng một lần cho cả năm. Nếu đóng lẻ từng kỳ, tổng học phí có thể tăng 5-10%. Ngoài ra, một số trường có chính sách học bổng/giảm học phí cho những học sinh nộp sớm, có anh, chị, em ruột học cùng trường hoặc hồ sơ xét tuyển tốt...
Ngoài học phí, phụ huynh còn phải đóng các khoản như phí ghi danh, đăng ký tuyển sinh hoặc cọc giữ chỗ, phí phát triển trường, đồng phục, sách giáo khoa, xe đưa đó, bán trú...
Theo quy định, học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.
Năm học 2025-2026, Hà Nội dự kiến khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
