6 nhóm được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Hà Nội công bố 6 nhóm học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, cùng với đó là chính sách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích cho học sinh.

Học sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, trong đó quy định rõ các nhóm đối tượng được tuyển thẳng, cùng chính sách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích cho học sinh đăng ký thi vào lớp 10.

6 nhóm học sinh được tuyển thẳng

Theo hướng dẫn, có 6 nhóm học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội.

Nhóm thứ nhất là học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025-2026. Các em sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 của chính trường nội trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc các dân tộc rất ít người theo quy định của Chính phủ, gồm 16 dân tộc như Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn và La Hủ.

Nhóm thứ ba là học sinh khuyết tật, được xác nhận theo quy định hiện hành. Các em phải nộp giấy xác nhận khuyết tật hợp lệ khi đăng ký xét tuyển.

Nhóm thứ tư là học sinh THCS đoạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, ở các lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể thao, khoa học kỹ thuật.

Nhóm thứ năm là học sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định cử tham gia.

Nhóm thứ sáu là vận động viên giành huy chương tại các giải thể thao cấp quốc gia trở lên.

Lưu ý, học sinh thuộc diện tuyển thẳng phải có nơi cư trú tại Hà Nội. Mỗi em chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường THPT công lập gần nơi cư trú nhất.

Trong trường hợp địa bàn cư trú chưa có trường THPT công lập, học sinh được đăng ký vào trường công lập không chuyên gần nhất. Nếu đủ điều kiện nhưng không đăng ký tuyển thẳng, học sinh vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như bình thường.

Đối với các trường THPT công lập chất lượng cao hoặc trường tư thục, học sinh phải liên hệ và đăng ký trực tiếp với nhà trường.

Theo kế hoạch, ngày 10/4/2026, học sinh diện tuyển thẳng sẽ đăng ký nguyện vọng trực tuyến và nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục nơi đang học lớp 9. Đến ngày 13/4, các trường THCS kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trước khi gửi danh sách về UBND cấp xã, phường. Sau đó, trước ngày 28/4, danh sách đủ điều kiện sẽ được chuyển về Sở GD&ĐT.

Chậm nhất ngày 9/5/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng.

Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Chính sách cộng điểm ưu tiên

Bên cạnh diện tuyển thẳng, Hà Nội tiếp tục áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên. Mức cộng cao nhất là 2 điểm dành cho các đối tượng như con liệt sĩ, con thương binh hoặc bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con người hoạt động cách mạng hoặc bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Mức cộng 1,5 điểm áp dụng cho con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng một số trường hợp con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm thấp hơn.

Trong khi đó, học sinh là người dân tộc thiểu số, hoặc có cha mẹ là người dân tộc thiểu số, hoặc sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cộng 1 điểm. Nếu thuộc nhiều diện ưu tiên, học sinh chỉ được hưởng mức cao nhất.

Ngoài ra, học sinh đoạt giải cấp tỉnh trong các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cũng được cộng điểm khuyến khích.

Cụ thể, giải nhất được cộng 1,5 điểm, giải nhì 1 điểm và giải ba 0,5 điểm. Trong trường hợp đoạt nhiều giải, học sinh chỉ được tính mức điểm cao nhất.

Những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Năm 2026, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được tổ chức vào ngày 30/5 đến 1/6. Cụ thể, thí sinh dự thi trong hai ngày 30-31/5. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài 30/5 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h 10h Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h 15h 31/5 Sáng Toán 120 phút 8h 10h 1/6 (Thi các môn chuyên) Sáng Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác* 150 phút 8h 10h30 Chiều Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lí (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí), Tiếng Anh 150 phút 14h 16h30

Trước đó, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh phải hoàn tất việc đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố và điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước ngày 17/4.

Sau kỳ thi, Hà Nội dự kiến họp xét duyệt điểm chuẩn vào ngày 19-22/6. Cũng trong thời gian này, Sở GD&ĐT TP sẽ công bố điểm thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử, cổng tuyển sinh đầu cấp và cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới. Đồng thời, sở sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển trường công lập và trường chuyên, sau đó bàn giao dữ liệu xét tuyển cho các trường.

Với các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo, từ ngày 19-25/6, cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo và gửi về UBND xã, phường.

Cũng trong ngày 25/6, trước 11h, các trường THPT công lập và THPT chuyên sẽ công bố danh sách kết quả thi tuyển sinh lớp 10. Từ 13h30 cùng ngày, học sinh bắt đầu xác nhận nhập học bằng hai hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trong hai ngày tiếp theo, 26 và 27/6, việc xác nhận nhập học tiếp tục được duy trì với cả hai hình thức trên. Đối với những học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển, các trường THPT có trách nhiệm tạo điều kiện kiểm tra và tiếp nhận theo đúng quy định.

Đối với khối trường THPT công lập chất lượng cao, trường tư thục, trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Hình thức thực hiện là trực tiếp, đồng thời các đơn vị tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Sau đó, dự kiến vào ngày 3/7, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các trường THPT chuyên và công lập sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 trong trường hợp còn chỉ tiêu.