Nhiều địa phương chưa công bố lịch thi lớp 10

Trong khi hầu hết tỉnh, thành đã chốt lịch thi lớp 10 từ sớm, nhiều nơi vẫn chưa có thông tin về ngày thi cụ thể.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Trong đó, 30-31/5 là thời gian thi các môn lớp 10 không chuyên còn 1/6 là ngày thi dành cho thí sinh đăng ký trường chuyên.

Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài 30/5 Sáng Ngữ văn 120 phút 8h 10h Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h 15h 31/5 Sáng Toán 120 phút 8h 10h 1/6 (Thi các môn chuyên) Sáng Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác* 150 phút 8h 10h30 Chiều Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý), Tiếng Anh 150 phút 14h 16h30

Trước đó, TP Đà Nẵng cũng đã công bố lịch thi lớp 10. Đà Nẵng là một trong những địa phương tổ chức thi lớp 10 sớm nhất cả nước, cụ thể vào các ngày 23, 24 và 25/5.

Năm 2026, Đà Nẵng lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, tiếp tục duy trì phương án đã được áp dụng ở những năm trước. Học sinh tại thành phố này có thể lựa chọn dự thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Theo đề xuất, kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026.

Năm 2026, TP.HCM là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước công bố môn thi vào lớp 10 năm 2026 gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Ngoài 3 thành phố nêu trên, nhiều địa phương cũng đã công bố lịch thi lớp 10. Trong khi đó, một số nơi vẫn chưa chốt phương án, cụ thể như sau:

STT Tỉnh/Thành phố Lịch thi dự kiến/ Chính thức Môn thi 1 Hà Nội 30/5-1/6 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 2 TP.HCM 1-2/6 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 3 Đà Nẵng 23-25/5 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 4 Lai Châu 25-26/5 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 5 Bắc Ninh 26-27/5 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6 Tuyên Quang 27-28/5 Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên 7 Đồng Nai 28-29/5 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8 Khánh Hòa 28-29/5 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 9 Quảng Ngãi 30/5-1/6 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 10 Phú Thọ 3-4/6 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 11 Hải Phòng 2-4/6 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 12 Hà Tĩnh 6-7/6 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 13 Sơn La Dự kiến tháng 6 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 14 Lâm Đồng 1-3/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 15 Vĩnh Long 2-3/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 16 Quảng Ninh 3-5/7 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 17 Thanh Hóa Dự kiến tháng 7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 18 Huế Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Pháp hoặc Nhật) 19 Lạng Sơn Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 20 Cao Bằng Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 21 Thái Nguyên Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 22 Lào Cai Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 23 Điện Biên Trước 31/7 Đang cập nhật 24 Hưng Yên Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 25 Ninh Bình Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 26 Quảng Trị Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 27 Nghệ An 25-26/5 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 28 Gia Lai 27-28/6 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 29 Đắk Lắk Trước 31/7 Đang cập nhật 30 Tây Ninh Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 31 An Giang Dự kiến cuối tháng 5 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 32 Đồng Tháp Trước 31/7 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 33 Cà Mau Trước 31/7 Đang cập nhật 34 Cần Thơ Dự kiến tháng 6 Đang cập nhật