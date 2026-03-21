Nhiều địa phương chưa công bố lịch thi lớp 10

  • Thứ bảy, 21/3/2026 18:21 (GMT+7)
Trong khi hầu hết tỉnh, thành đã chốt lịch thi lớp 10 từ sớm, nhiều nơi vẫn chưa có thông tin về ngày thi cụ thể.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Trong đó, 30-31/5 là thời gian thi các môn lớp 10 không chuyên còn 1/6 là ngày thi dành cho thí sinh đăng ký trường chuyên.

Lịch thi cụ thể như sau:

NgàyBuổiMôn thi/Bài thiThời gian làm bàiGiờ bắt đầu làm bàiGiờ thu bài
30/5SángNgữ văn120 phút8h10h
ChiềuNgoại ngữ60 phút14h15h
31/5SángToán120 phút8h10h
1/6 (Thi các môn chuyên)SángNgữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác*150 phút8h10h30
ChiềuKhoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý), Tiếng Anh150 phút14h16h30

Trước đó, TP Đà Nẵng cũng đã công bố lịch thi lớp 10. Đà Nẵng là một trong những địa phương tổ chức thi lớp 10 sớm nhất cả nước, cụ thể vào các ngày 23, 24 và 25/5.

Năm 2026, Đà Nẵng lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, tiếp tục duy trì phương án đã được áp dụng ở những năm trước. Học sinh tại thành phố này có thể lựa chọn dự thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Theo đề xuất, kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026.

Năm 2026, TP.HCM là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước công bố môn thi vào lớp 10 năm 2026 gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Ngoài 3 thành phố nêu trên, nhiều địa phương cũng đã công bố lịch thi lớp 10. Trong khi đó, một số nơi vẫn chưa chốt phương án, cụ thể như sau:

STT

Tỉnh/Thành phố

Lịch thi dự kiến/ Chính thức

Môn thi

1

Hà Nội

30/5-1/6

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

2

TP.HCM

1-2/6

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

3

Đà Nẵng

23-25/5

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

4

Lai Châu

25-26/5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

5

Bắc Ninh

26-27/5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

6

Tuyên Quang

27-28/5

Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên

7

Đồng Nai

28-29/5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8

Khánh Hòa

28-29/5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

9

Quảng Ngãi

30/5-1/6

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

10

Phú Thọ

3-4/6

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

11

Hải Phòng

2-4/6

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

12

Hà Tĩnh

6-7/6

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

13

Sơn La

Dự kiến tháng 6

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

14

Lâm Đồng

1-3/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

15

Vĩnh Long

2-3/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

16

Quảng Ninh

3-5/7

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

17

Thanh Hóa

Dự kiến tháng 7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

18

Huế

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Pháp hoặc Nhật)

19

Lạng Sơn

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Cao Bằng

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

21

Thái Nguyên

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

22

Lào Cai

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

23

Điện Biên

Trước 31/7

Đang cập nhật

24

Hưng Yên

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

25

Ninh Bình

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

26

Quảng Trị

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

27

Nghệ An

25-26/5

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

28

Gia Lai

27-28/6

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

29

Đắk Lắk

Trước 31/7

Đang cập nhật

30

Tây Ninh

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

31

An Giang

Dự kiến cuối tháng 5

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

32

Đồng Tháp

Trước 31/7

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

33

Cà Mau

Trước 31/7

Đang cập nhật

34

Cần Thơ

Dự kiến tháng 6

Đang cập nhật

Lịch thi lớp 10 tại hai trường chuyên 'hot' hàng đầu Hà Nội

Thí sinh đăng ký vào trường chuyên Sư phạm sẽ dự thi trong hai ngày 4-5/6; thí sinh thi chuyên Ngoại ngữ vào ngày 7/6.

7 giờ trước

Thái An

    Tuyen sinh lop 10 o Ha Noi: Can than 'trang tay' hinh anh

    Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Cẩn thận 'trắng tay'

    12:03 18/3/2026 12:03 18/3/2026

    0

    Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay có nhiều thay đổi như bỏ phân tuyến, giảm điểm chênh nguyện vọng. Tuy vậy, thí sinh vẫn cần tính toán kỹ khi đăng ký để tránh tình huống “trắng tay”.

