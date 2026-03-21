Nhiều địa phương chưa công bố lịch thi lớp 10

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Trong đó, 30-31/5 là thời gian thi các môn lớp 10 không chuyên còn 1/6 là ngày thi dành cho thí sinh đăng ký trường chuyên.
Lịch thi cụ thể như sau:
|Ngày
|Buổi
|Môn thi/Bài thi
|Thời gian làm bài
|Giờ bắt đầu làm bài
|Giờ thu bài
|30/5
|Sáng
|Ngữ văn
|120 phút
|8h
|10h
|Chiều
|Ngoại ngữ
|60 phút
|14h
|15h
|31/5
|Sáng
|Toán
|120 phút
|8h
|10h
|1/6 (Thi các môn chuyên)
|Sáng
|Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), Ngoại ngữ khác*
|150 phút
|8h
|10h30
|Chiều
|Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý), Tiếng Anh
|150 phút
|14h
|16h30
Trước đó, TP Đà Nẵng cũng đã công bố lịch thi lớp 10. Đà Nẵng là một trong những địa phương tổ chức thi lớp 10 sớm nhất cả nước, cụ thể vào các ngày 23, 24 và 25/5.
Năm 2026, Đà Nẵng lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, tiếp tục duy trì phương án đã được áp dụng ở những năm trước. Học sinh tại thành phố này có thể lựa chọn dự thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật.
Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Theo đề xuất, kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026.
Năm 2026, TP.HCM là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước công bố môn thi vào lớp 10 năm 2026 gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.
Ngoài 3 thành phố nêu trên, nhiều địa phương cũng đã công bố lịch thi lớp 10. Trong khi đó, một số nơi vẫn chưa chốt phương án, cụ thể như sau:
STT
Tỉnh/Thành phố
Lịch thi dự kiến/ Chính thức
Môn thi
1
Hà Nội
30/5-1/6
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
2
TP.HCM
1-2/6
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
3
Đà Nẵng
23-25/5
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
4
Lai Châu
25-26/5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
5
Bắc Ninh
26-27/5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
6
Tuyên Quang
27-28/5
Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên
7
Đồng Nai
28-29/5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
8
Khánh Hòa
28-29/5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
9
Quảng Ngãi
30/5-1/6
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
10
Phú Thọ
3-4/6
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
11
Hải Phòng
2-4/6
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
12
Hà Tĩnh
6-7/6
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
13
Sơn La
Dự kiến tháng 6
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
14
Lâm Đồng
1-3/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
15
Vĩnh Long
2-3/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
16
Quảng Ninh
3-5/7
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
17
Thanh Hóa
Dự kiến tháng 7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
18
Huế
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Pháp hoặc Nhật)
19
Lạng Sơn
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
20
Cao Bằng
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
21
Thái Nguyên
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
22
Lào Cai
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
23
Điện Biên
Trước 31/7
Đang cập nhật
24
Hưng Yên
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
25
Ninh Bình
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
26
Quảng Trị
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
27
Nghệ An
25-26/5
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
28
Gia Lai
27-28/6
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
29
Đắk Lắk
Trước 31/7
Đang cập nhật
30
Tây Ninh
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
31
An Giang
Dự kiến cuối tháng 5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
32
Đồng Tháp
Trước 31/7
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
33
Cà Mau
Trước 31/7
Đang cập nhật
34
Cần Thơ
Dự kiến tháng 6
Đang cập nhật
