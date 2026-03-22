Tuyển sinh 2026: Hơn 100 trường đại học vẫn xét học bạ

  • Chủ nhật, 22/3/2026 12:01 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, gần 200 trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026. Đáng chú ý, dù nhiều trường vẫn duy trì phương thức xét tuyển học bạ (độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ quốc tế, điểm thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực), nhưng tiêu chí xét tuyển đã có sự thay đổi lớn theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, đối với phương thức xét học bạ, thí sinh cần lưu ý các điều kiện sau:

  • Về học lực: Sử dụng điểm trung bình chung 6 học kỳ (từ lớp 10 đến lớp 12) của tối thiểu 3 môn. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm không thấp hơn 1/3 tổng điểm (thang điểm 30).
  • Về điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 điểm tổng 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện nộp hồ sơ (ngoại trừ trường hợp đặc cách hoặc miễn thi).

Trước quy định siết chặt chất lượng đầu vào này, hàng loạt trường như trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF), Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Quốc tế Sài Gòn (SIU), Nguyễn Tất Thành... đã nhanh chóng thông báo điều chỉnh tiêu chí xét tuyển so với dự kiến ban đầu để phù hợp với quy chế của Bộ.

Tiêu chí xét tuyển học bạ dự kiến của hơn 100 trường đại học (tính đến ngày 22/3) như sau:

STTTrườngTiêu chí xét tuyển
1Học viện Tài chínhXét học bạ học sinh giỏi kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi tốt nghiệp THPT/giải ba cấp tỉnh trở lên
2Đại học Công nghiệp TP.HCMXét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực và thành tích khác.
3Đại học Ngân hàng TP.HCMXét tổng hợp điểm học bạ, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc THPT và chứng chỉ tiếng Anh.
4Đại học Ngoại thươngXét học bạ của học sinh hệ chuyên/học sinh có giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên; xét học bạ nhóm trên kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ
5Học viện Hàng không Việt NamXét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
6Đại học Gia ĐịnhXét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
7Đại học Hùng VươngXét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế/điểm năng khiếu
8Đại học Xây dựng Hà NộiXét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp
9Học viện Ngoại giaoXét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
10Đại học Tôn Đức ThắngXét tuyển tổng hợp học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và các năng lực khác
11Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCMXét học bạ THPT
12Đại học Thủ Dầu MộtXét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
13Đại học Luật (Đại học Huế)Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
14Đại học Bạc LiêuXét học bạ THPT, xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu
15Đại học Cửu LongXét học bạ THPT
16Đại học Dược Hà NộiXét học bạ kết hợp điểm SAT; xét học bạ học sinh giỏi trường chuyên
17Đại học Tây ĐôXét học bạ THPT
18Đại học Kiên GiangXét học bạ lớp 10, 11, 12
19Đại học Quy NhơnXét học bạ lớp 10, 11, 12, trừ các ngành giáo viên
20Đại học Nghệ AnXét học bạ THPT
21Đại học Công nghiệp Việt TrìXét học bạ THPT
22Đại học Văn hóa TP.HCMXét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
23Đại học Thủ đô Hà NộiXét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
24Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)Xét học bạ THPT
25Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên)Xét học bạ THPT
26Đại học Yersin Đà LạtXét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12
27Đại học Việt - ĐứcXét học bạ THPT
28Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thôngXét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
29Đại học Công nghệ Giao thông Vận tảiXét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển
30Đại học PhenikaaXét học bạ THPT
31Đại học Điện LựcXét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển
32Học viện Thanh thiếu niên Việt NamXét học bạ THPT
33Đại học Thành ĐôXét học bạ THPT
34Học viện Tòa ánXét học bạ THPT
35Đại học FPTXét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp
36Đại học Mỹ thuật Công nghiệpXét học bạ kết hợp điểm năng khiếu
37Đại học Hồng ĐứcXét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12, trừ các ngành giáo viên
38Đại học Lao động - Xã hộiXét học bạ THPT
39Đại học Công nghệ Miền ĐôngXét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12
40Đại học Nguyễn TrãiXét học bạ THPT
41Đại học Tân TạoXét học bạ THPT
42Học viện Phụ nữ Việt NamXét học bạ THPT
43Đại học Kinh tế TP.HCMXét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT/thi đánh giá năng lực V-ACT/V-SAT.
44Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh LongXét điểm học tập trung bình 3 năm các môn theo tổ hợp
45Đại học Mỏ - Địa chấtXét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế; xét điểm trung bình 3 năm
46Đại học Y tế công cộngXét học bạ THPT (áp dụng một số ngành)
47Đại học Tân TràoXét tuyển học bạ THPT
48Học viện Nông nghiệp Việt NamXét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12
49Đại học Hạ LongXét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12
50Đại học Lâm nghiệpXét tuyển học bạ THPT
51Đại học Công nghệ TP.HCMXét tuyển học bạ THPT
52Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCMXét điểm trung bình 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) của 3 môn trong tổ hợp
53Đại học Quốc tế Hồng BàngXét học bạ kết hợp điểm tốt nghiệp; Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12
54Đại học Quốc tế Sài GònXét tuyển học bạ THPT
55Đại học Văn HiếnXét điểm học bạ THPT
56Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCMXét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và điểm thi năng khiếu (tùy ngành)
57Đại học Nguyễn Tất ThànhXét điểm trung bình 3 môn trong 3 năm; xét kết hợp điểm trung bình 3 năm với điểm thi tốt nghiệp/đánh giá năng lực.
58Đại học Công thương TP.HCMXét học bạ 3 năm.
59Đại học Bà Rịa - Vũng TàuXét điểm học bạ THPT
60-667 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCMXét tuyển tổng hợp: Kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và học bạ.
67Đại học Luật TP.HCMKết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ/điểm SAT
68Đại học Nông Lâm Thái NguyênXét điểm trung bình môn học cả 3 năm
69Học viện Ngân hàngXét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
70Học viện Báo chí và Tuyên truyềnXét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
71Đại học Thương mạiXét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế.
72Đại học Văn hoá Hà NộiXét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12
73Đại học Sư phạm TP.HCMXét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt.
74Đại học Mở TP.HCMXét học bạ 3 năm.
75Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội)Xét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp.
76Đại học Hoa Sen
  • Xét học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn
    • 77Đại học Phú YênXét học bạ lớp 10, 11, 12
    78Đại học Đồng ThápXét học bạ THPT
    79Đại học Văn LangXét học bạ; Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.
    80Đại học Duy TânXét kết quả học tập 3 năm; xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu
    81Đại học Thái Bình DươngXét học bạ
    82Đại học Công nghiệp Hà NộiXét điểm 3 năm THPT theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi.
    83Đại học Thăng LongXét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp/năng khiếu
    84Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCMXét điểm trung bình 3 năm; xét tổ hợp 3 môn trong 3 năm
    85Đại học Nông - Lâm Bắc GiangXét điểm học tập trung bình bậc THPT các môn theo tổ hợp
    86Đại học Sư phạm Hà Nội 2Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12, áp dụng với một số ngành.
    87Đại học Đà LạtXét học bạ THPT (không áp dụng với các ngành Sư phạm).
    88Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiXét học bạ kết hợp với phỏng vấn.
    89Đại học Đại NamXét điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
    90Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)Xét học bạ áp dụng với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
    91Đại học Tài chính - MarketingXét học bạ 3 năm.
    92Đại học CMCXét điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
    93Đại học Hùng VươngXét học bạ; xét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi năng khiếu.
    94Đại học Hồng ĐứcXét học bạ THPT (không áp dụng với ngành Sư phạm); xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.
    95Đại học VinhXét học bạ THPT
    96Đại học Công nghệ Đông ÁXét điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp
    97Đại học Đông ĐôXét học bạ THPT
    98Học viện Dân tộcXét học bạ THPT
    99Đại học Tây BắcXét học bạ THPT
    100Học viện Quản lý giáo dụcXét học bạ THPT
    101Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp/thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội và TP.HCM
    102Đại học Kiến trúc Đà NẵngXét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; xét học bạ 3 năm THPT
    103Đại học Phú XuânXét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển
    104Đại học Phan Châu TrinhXét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

    Bên cạnh những trường xét học bạ, một số trường đã thông báo bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển này, như trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...

    12:03 18/3/2026

