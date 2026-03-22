Tuyển sinh 2026: Hơn 100 trường đại học vẫn xét học bạ

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, gần 200 trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026. Đáng chú ý, dù nhiều trường vẫn duy trì phương thức xét tuyển học bạ (độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ quốc tế, điểm thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực), nhưng tiêu chí xét tuyển đã có sự thay đổi lớn theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, đối với phương thức xét học bạ, thí sinh cần lưu ý các điều kiện sau:

Về học lực: Sử dụng điểm trung bình chung 6 học kỳ (từ lớp 10 đến lớp 12) của tối thiểu 3 môn. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm không thấp hơn 1/3 tổng điểm (thang điểm 30).

Về điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 điểm tổng 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện nộp hồ sơ (ngoại trừ trường hợp đặc cách hoặc miễn thi).

Trước quy định siết chặt chất lượng đầu vào này, hàng loạt trường như trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF), Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Quốc tế Sài Gòn (SIU), Nguyễn Tất Thành... đã nhanh chóng thông báo điều chỉnh tiêu chí xét tuyển so với dự kiến ban đầu để phù hợp với quy chế của Bộ.

Tiêu chí xét tuyển học bạ dự kiến của hơn 100 trường đại học (tính đến ngày 22/3) như sau:

STT Trường Tiêu chí xét tuyển 1 Học viện Tài chính Xét học bạ học sinh giỏi kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi tốt nghiệp THPT/giải ba cấp tỉnh trở lên 2 Đại học Công nghiệp TP.HCM Xét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực và thành tích khác. 3 Đại học Ngân hàng TP.HCM Xét tổng hợp điểm học bạ, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc THPT và chứng chỉ tiếng Anh. 4 Đại học Ngoại thương Xét học bạ của học sinh hệ chuyên/học sinh có giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên; xét học bạ nhóm trên kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ 5 Học viện Hàng không Việt Nam Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 6 Đại học Gia Định Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 7 Đại học Hùng Vương Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế/điểm năng khiếu 8 Đại học Xây dựng Hà Nội Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp 9 Học viện Ngoại giao Xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 10 Đại học Tôn Đức Thắng Xét tuyển tổng hợp học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và các năng lực khác 11 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM Xét học bạ THPT 12 Đại học Thủ Dầu Một Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 13 Đại học Luật (Đại học Huế) Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 14 Đại học Bạc Liêu Xét học bạ THPT, xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu 15 Đại học Cửu Long Xét học bạ THPT 16 Đại học Dược Hà Nội Xét học bạ kết hợp điểm SAT; xét học bạ học sinh giỏi trường chuyên 17 Đại học Tây Đô Xét học bạ THPT 18 Đại học Kiên Giang Xét học bạ lớp 10, 11, 12 19 Đại học Quy Nhơn Xét học bạ lớp 10, 11, 12, trừ các ngành giáo viên 20 Đại học Nghệ An Xét học bạ THPT 21 Đại học Công nghiệp Việt Trì Xét học bạ THPT 22 Đại học Văn hóa TP.HCM Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 23 Đại học Thủ đô Hà Nội Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 24 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) Xét học bạ THPT 25 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) Xét học bạ THPT 26 Đại học Yersin Đà Lạt Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 10, 11, 12 27 Đại học Việt - Đức Xét học bạ THPT 28 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 29 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Xét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển 30 Đại học Phenikaa Xét học bạ THPT 31 Đại học Điện Lực Xét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển 32 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Xét học bạ THPT 33 Đại học Thành Đô Xét học bạ THPT 34 Học viện Tòa án Xét học bạ THPT 35 Đại học FPT Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp 36 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu 37 Đại học Hồng Đức Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12, trừ các ngành giáo viên 38 Đại học Lao động - Xã hội Xét học bạ THPT 39 Đại học Công nghệ Miền Đông Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12 40 Đại học Nguyễn Trãi Xét học bạ THPT 41 Đại học Tân Tạo Xét học bạ THPT 42 Học viện Phụ nữ Việt Nam Xét học bạ THPT 43 Đại học Kinh tế TP.HCM Xét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT/thi đánh giá năng lực V-ACT/V-SAT. 44 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Xét điểm học tập trung bình 3 năm các môn theo tổ hợp 45 Đại học Mỏ - Địa chất Xét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế; xét điểm trung bình 3 năm 46 Đại học Y tế công cộng Xét học bạ THPT (áp dụng một số ngành) 47 Đại học Tân Trào Xét tuyển học bạ THPT 48 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12 49 Đại học Hạ Long Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12 50 Đại học Lâm nghiệp Xét tuyển học bạ THPT 51 Đại học Công nghệ TP.HCM Xét tuyển học bạ THPT 52 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Xét điểm trung bình 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) của 3 môn trong tổ hợp 53 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Xét học bạ kết hợp điểm tốt nghiệp; Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12 54 Đại học Quốc tế Sài Gòn Xét tuyển học bạ THPT 55 Đại học Văn Hiến Xét điểm học bạ THPT 56 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và điểm thi năng khiếu (tùy ngành) 57 Đại học Nguyễn Tất Thành Xét điểm trung bình 3 môn trong 3 năm; xét kết hợp điểm trung bình 3 năm với điểm thi tốt nghiệp/đánh giá năng lực. 58 Đại học Công thương TP.HCM Xét học bạ 3 năm. 59 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Xét điểm học bạ THPT 60-66 7 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM Xét tuyển tổng hợp: Kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và học bạ. 67 Đại học Luật TP.HCM Kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ/điểm SAT 68 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xét điểm trung bình môn học cả 3 năm 69 Học viện Ngân hàng Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 70 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 71 Đại học Thương mại Xét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế. 72 Đại học Văn hoá Hà Nội Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12 73 Đại học Sư phạm TP.HCM Xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt. 74 Đại học Mở TP.HCM Xét học bạ 3 năm. 75 Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) Xét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp. 76 Đại học Hoa Sen Xét học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn 77 Đại học Phú Yên Xét học bạ lớp 10, 11, 12 78 Đại học Đồng Tháp Xét học bạ THPT 79 Đại học Văn Lang Xét học bạ; Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu. 80 Đại học Duy Tân Xét kết quả học tập 3 năm; xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu 81 Đại học Thái Bình Dương Xét học bạ 82 Đại học Công nghiệp Hà Nội Xét điểm 3 năm THPT theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi. 83 Đại học Thăng Long Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp/năng khiếu 84 Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM Xét điểm trung bình 3 năm; xét tổ hợp 3 môn trong 3 năm 85 Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Xét điểm học tập trung bình bậc THPT các môn theo tổ hợp 86 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xét học bạ tổ hợp môn 3 năm lớp 10, 11, 12, áp dụng với một số ngành. 87 Đại học Đà Lạt Xét học bạ THPT (không áp dụng với các ngành Sư phạm). 88 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Xét học bạ kết hợp với phỏng vấn. 89 Đại học Đại Nam Xét điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. 90 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Xét học bạ áp dụng với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 91 Đại học Tài chính - Marketing Xét học bạ 3 năm. 92 Đại học CMC Xét điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. 93 Đại học Hùng Vương Xét học bạ; xét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi năng khiếu. 94 Đại học Hồng Đức Xét học bạ THPT (không áp dụng với ngành Sư phạm); xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu. 95 Đại học Vinh Xét học bạ THPT 96 Đại học Công nghệ Đông Á Xét điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp 97 Đại học Đông Đô Xét học bạ THPT 98 Học viện Dân tộc Xét học bạ THPT 99 Đại học Tây Bắc Xét học bạ THPT 100 Học viện Quản lý giáo dục Xét học bạ THPT 101 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp/thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội và TP.HCM 102 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Xét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; xét học bạ 3 năm THPT 103 Đại học Phú Xuân Xét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển 104 Đại học Phan Châu Trinh Xét học bạ lớp 10, 11, 12 của môn 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

Bên cạnh những trường xét học bạ, một số trường đã thông báo bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển này, như trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...