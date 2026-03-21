12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội giảm điểm quy đổi IELTS

Theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội quy đổi chứng chỉ IELTS từ mức 5.5.

Đại học Quốc gia Hà Nội giảm điểm quy đổi IELTS. Ảnh: Đinh Hà.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Năm nay, 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh bằng các phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của đại học; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực HSA.

Các đơn vị có thể sử dụng điểm SAT, A-Level, ACT. Phương thức tuyển sinh dựa trên học bạ chỉ áp dụng đối với tuyển sinh đào tạo thường xuyên, bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét của môn Toán hoặc môn Ngữ văn tối thiểu 1/3.

Ngoài các phương thức tuyển sinh nêu trên, các đơn vị có ngành/chương trình đào tạo đặc thù có thể tuyển sinh bằng điểm thi năng khiếu/phỏng vấn - kết hợp học bạ/kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết quả thi đánh giá năng lực/chứng chỉ quốc tế/chứng chỉ ngoại ngữ...

Các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT, ACT, A-Level và kết quả thi đánh giá năng lực phải còn thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày thi.

Đại học Quốc gia Hà Nội quy định cụ thể mức quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL sang điểm môn tiếng Anh. Căn cứ theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT, năm nay, nhà trường điều chỉnh quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ từ 4 mức sang 5 mức chênh lệch; đồng thời đưa ra mức quy đổi thấp hơn.

Cụ thể, thí sinh có IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm Tiếng Anh, thay vì 8,5 điểm như năm trước. Mức IELTS từ 7.5 trở lên mới được tính 10 điểm, thay vì từ 7.0.

Mức quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

STT Trình độ Tiếng Anh Quy đổi sang thang điểm 10 IELTS TOEFL iBT 1 5.5 72-78 8 2 6.0 97-87 8.5 3 6.5 88-95 9 4 7.0 96-101 9,5 5 7.5-9.0 102-120 10

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được dùng để tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội gồm:

Môn Ngoại ngữ Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 5.5 điểm (Academic) - British Council (BC)

- International Development Program (IDP) TOEFL iBT 72 điểm Educational Testing Service (ETS) B2 (Vstep 3-5) ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Tiếng Nga TRKI-2 Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi) Tiếng Pháp - TCF 400 điểm

- DELF B2 Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) Tiếng Trung Quốc HSK và HSKK cấp độ 4 - Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese) Tiếng Đức - DSH B2

- TestDaF B2

- Goethe-Zertifikat B2

- DSD B2

- TELC B2

- ÖSD Zertifikat B2 - Các trường đại học Đức

- Viện TestDaF

- Viện Goethe (Goethe-Institut)

- KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa, giáo dục của Liên bang và các bang CHLB Đức)

- TELC B2 (TELC GmbH)

- Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) Tiếng Hàn TOPIK II cấp độ 4 Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc (KICE)

Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ đủ 4 kỹ năng, trừ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh có 3 kỹ năng được công nhận là TOPIK (tiếng Hàn), JLPT (tiếng Nhật), TCF (Tiếng Pháp). Trường không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online.

Đại học yêu cầu các trường thành viên, trực thuộc xây dựng thang quy đổi điểm cho các chứng chỉ ngoại ngữ khác (ngoài tiếng Anh) trong tổ hợp xét tuyển tương ứng, đảm bảo tối thiểu 5 mức chênh lệch.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích, tối điểm 1,5/30 điểm.

Nhà trường cũng lưu ý nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 15/30 điểm, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.