Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026

  • Thứ hai, 9/3/2026 10:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ giữa năm 2026, kỳ thi tiếng Anh quốc tế IELTS sẽ chính thức "khai tử" hình thức thi trên giấy và chuyển sang thi trên máy tính.

IELTS là hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ảnh: BC.

Từ giữa năm 2026, IELTS sẽ khai tử bài thi giấy truyền thống để chuyển sang hình thức thi trên máy tính hoàn toàn. Đây là lộ trình số hóa toàn diện vừa được các tổ chức điều hành IELTS công bố trên trang chủ toàn cầu.

Quyết định này được đưa ra sau khi các đối tác tổ chức IELTS tiến hành rà soát và cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Kết quả cho thấy những người chọn thi IELTS trên máy tính có mức độ hài lòng cao hơn nhờ sự thuận tiện, thời gian trả kết quả nhanh và được tùy chọn thi lại một kỹ năng (One Skill Retake).

Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu của những thí sinh quen viết tay, các tổ chức điều hành IELTS giới thiệu tùy chọn mới mang tên “Writing on Paper” (Viết trên giấy - PV). Theo đó, ở một số thị trường, thí sinh thi trên máy tính vẫn có thể chọn viết tay phần thi Writing trên giấy.

Các nghiên cứu so sánh cho thấy điểm số giữa hình thức thi trên giấy hiện nay và tùy chọn “Writing on Paper” trong bài thi trên máy tính là tương đương, cả về tổng thể lẫn từng mức điểm. Hình thức này cũng được đánh giá là thân thiện với thí sinh, giúp tăng sự tự tin khi làm bài nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định và tin cậy.

Việc thay đổi hình thức thi không ảnh hưởng đến các kỹ năng được đánh giá, cấu trúc bài thi cũng như cách các tổ chức sử dụng kết quả. Kỳ thi sẽ duy trì các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe, tính giá trị và sự công nhận rộng rãi toàn cầu.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ thí sinh đặc biệt như cung cấp đề thi chữ lớn, chữ nổi hay hỗ trợ người khiếm thính vẫn được duy trì để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho mọi đối tượng.

Đối với những thí sinh đã có kết quả thi trên giấy trước thời điểm chuyển đổi, chứng chỉ của họ vẫn sẽ có giá trị hiệu lực trong vòng 2 năm theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, nếu thí sinh chọn “Writing on Paper”, lần thi lại kỹ năng Writing (One Skill Retake) cũng phải thực hiện theo đúng hình thức này, không chuyển sang viết trên máy tính.

IELTS là bài thi tiếng Anh chuẩn hóa phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm. Hàng năm, hơn 2 triệu thí sinh thi IELTS với mục đích du học, định cư hay xin việc làm.

Tại Việt Nam, theo thông báo từ Hội đồng Anh (đơn vị tổ chức thi IELTS), kể từ sau ngày 29/3/2025, kỳ thi IELTS đã chuyển hoàn toàn sang hình thức thi trên máy tính.

