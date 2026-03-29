Người cha bại liệt chạy xe ôm 30 năm nuôi 4 con thành bác sĩ, kỹ sư

Gần 30 năm chạy xe ôm ở TP.HCM dù bị di chứng do bại liệt, người cha quê Quảng Ngãi cùng vợ làm nông chắt chiu nuôi bốn con trai ăn học, trở thành bác sĩ, kỹ sư...

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Vũ (ngoài cùng bên trái) cùng bố mẹ và 3 anh em. Ảnh: NVCC.

Trong ngày tốt nghiệp sau đại học , bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Vũ khoác lên vai bố bộ lễ phục. Hành động này thay lời cảm ơn của anh gửi đến người cha bại liệt, gần 30 năm mưu sinh xa quê để nuôi 4 con trai ăn học.

Khoảnh khắc ấy sau đó được anh Vũ chia sẻ lên mạng xã hội hôm 20/3 và nhanh chóng thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem. Bên dưới đoạn video, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh người cha lam lũ tự hào đứng cạnh con trai trong ngày nhận bằng.

“Ba sắp trở về quê sau khi em út học xong nên tôi muốn ghi lại kỷ niệm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ quay video lại cho gia đình xem, không ngờ lại được mọi người đón nhận tích cực”, anh nói.

Bố chạy xe ôm, mẹ làm nông nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Vũ, 31 tuổi, cho biết quê anh ở Quảng Ngãi. Gia đình có bốn anh em trai, anh là người con thứ hai.

Bố mẹ anh làm nông ở quê. Cuộc sống nhiều năm chật vật vì đông con. Bố anh bị di chứng bại liệt từ nhỏ do virus, khiến một bên chân teo cơ và việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, để có tiền nuôi các con ăn học, ông vẫn rời quê vào TP.HCM mưu sinh khi các con còn nhỏ. Gần 30 năm qua, ông làm nhiều công việc khác nhau, trong đó chủ yếu là chạy xe ôm.

“Ba đi đứng không vững, nhiều lúc phải dựa vào tường mới đứng được lâu. Nhưng suốt nhiều năm, ba vẫn cố gắng đi làm để nuôi bốn con ăn học”, anh kể.

Tuổi thơ của bác sĩ Vũ gắn với những năm tháng thiếu thốn. Có thời điểm, bữa ăn trong gia đình chỉ có cơm với nước mắm hoặc đường. Sau giờ học, mấy anh em lại ra đồng phụ việc, đi mót nông sản sau mùa thu hoạch để phụ giúp gia đình.

Anh thừa nhận bản thân từng có giai đoạn học hành lơ là. Đó là những năm tháng cấp ba nghịch ngợm, thường xuyên trốn học thêm và dùng học phí để chơi điện tử. Bước ngoặt thay đổi vào cuối năm lớp 10, khi mẹ anh đổ bệnh nặng. Chứng kiến mẹ tiều tụy, lại nghĩ đến tiền đóng học phí mà bố mẹ chắt chiu tiết kiệm, anh bừng tỉnh.

“Lúc đó tôi mới thấy mình sai và quyết tâm thay đổi”, anh kể.

Sau này, anh Vũ học ngành Y khoa tại Đại học Y Dược (Đại học Huế); anh cả theo đuổi ngành Kỹ sư cầu đường. Còn hai em trai, một người học Kỹ thuật xét nghiệm y học nhưng rẽ hướng sang lĩnh vực xuất nhập khẩu; một người đang học năm cuối ngành Kinh tế.

Bác sĩ Vũ đang công tác tại Khoa Nhi của một bệnh viện ở Tây Ninh. Ảnh: NVCC.

Điều bố mẹ tự hào nhất

Chia sẻ thêm về quá trình học Y khoa, anh Vũ cho biết khi anh đỗ đại học, cả nhà vừa mừng vừa lo. Trong huyện khi đó chỉ có vài người đỗ vào ngành này, nhưng ngành Y vốn có thời gian đào tạo dài và chi phí học tập đắt đỏ, trong khi cả bốn anh em đều đang tuổi ăn học.

“Ba mẹ luôn nói nếu thiếu tiền thì cứ gọi. Sau này tôi mới biết để lo cho các con học hành, ba mẹ phải vay mượn ngược xuôi”, anh nói.

Trong những năm đầu đại học, áp lực tài chính từng khiến anh nhiều lần lo lắng. Tuy nhiên, sự động viên của gia đình giúp anh kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Cả bốn anh em bảo ban nhau học tập, có người đi làm thêm, có người cố gắng giành học bổng để đỡ đần ba mẹ.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa vào năm 2020, anh Vũ chuyển đến TP.HCM làm việc. Lúc này, anh mới có dịp sống gần bố và tận mắt thấy rõ những vất vả của ông.

“Có những hôm ba đi làm từ rất sớm, khoảng 3-4h sáng đã ra ngoài. Tối về muộn, trên xe vẫn treo ổ bánh mì ăn dở. Lúc đó tôi mới hiểu kiếm tiền nuôi con cực thế nào”, anh kể. “Ba không nói lời thương con, nhưng tất cả những gì ba làm còn hơn cả yêu thương”.

Sau ba năm đi làm, tích lũy kinh nghiệm và tài chính, anh Vũ tiếp tục học chuyên khoa I tại Đại học Y Dược TP.HCM, chuyên ngành Nhi khoa; cùng lúc công tác tại một bệnh viện ở Tây Ninh.

Bác sĩ Nguyễn Vũ cùng bố trong ngày tốt nghiệp chuyên khoa I. Ảnh: NVCC.

Nhớ lại ngày tốt nghiệp chuyên khoa hôm 20/3, anh kể ba có mặt từ rất sớm để dự lễ nhận bằng của con trai. Dù gia đình có người đi ô tô, ông vẫn chọn đi xe máy và đến trước giờ làm lễ khá lâu.

“Ba đứng chờ từ sớm, đi ra đi vào chụp hình rồi gửi cho tôi. Nhìn thấy vậy, tôi rất xúc động”, anh nói.

Chính khoảnh khắc đó khiến anh nảy ra ý định khoác lễ phục lên người cha như một cách lưu lại kỷ niệm sau nhiều năm bố mẹ vất vả vì các con. Lúc đầu, ông rất ngại, anh Vũ phải thuyết phục hơn 15 phút bố mới đồng ý.

“Ba cười ngượng và lặng đi một lúc lâu vì xúc động. Ba vui lắm. Hôm đó về nhà, ba gọi điện kể với mẹ, gặp ai cũng nói về buổi lễ tốt nghiệp và video tôi chia sẻ trên mạng”, anh kể.

Hiện tại, cuộc sống gia đình anh Vũ đã ổn định hơn. Ba anh em đều đã đi làm và có thể mua xe, mua nhà. Dù vậy, người cha vẫn chọn ở lại TP.HCM, tiếp tục chạy xe và tiện chăm lo cho người con út đang học đại học. Vài tháng nữa, khi con ra trường, công sẽ trở về quê nhà.

Khi được hỏi điều gì khiến bố mẹ tự hào nhất, anh Vũ cho rằng đó không phải là tấm bằng bác sĩ hay những thành tích học tập, mà là việc bốn anh em đều trưởng thành và có thể tự lập.

“Ba mẹ chỉ mong các con học hành đến nơi đến chốn, sống tử tế và tự lo được cho bản thân. Giờ anh em tôi đều đã đi làm, đó có lẽ là điều khiến ba mẹ yên tâm và tự hào nhất”, bác sĩ Nguyễn Vũ chia sẻ.