Thủ khoa thi đánh giá tư duy: Điểm số chưa từng có trong lịch sử

Nguyễn Tuấn Đạt, thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: NTCC.

Sáng 24/3, tra cứu điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), vỡ òa khi thấy số điểm 98,98/100 hiện trên màn hình.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, đây là điểm số TSA cao nhất trong 6 năm trường tổ chức kỳ thi này. Trong hơn 20.000 thí sinh thi TSA đợt 2, ngoài Đạt, chỉ 2 em đạt điểm trên 90.

Đạt điểm kỷ lục sau hai lần thi

Tuấn Đạt cho biết em xác định tham gia kỳ thi đánh giá tư duy từ lớp 10. Tuy nhiên, phải đến năm lớp 12, nam sinh mới tập trung ôn luyện. Đạt từng tham gia đợt 1 của kỳ thi năm nay và đạt 82,85/100 điểm.

Dù thuộc top 60 thí sinh điểm cao nhất, song cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tốt thực sự, điểm số có thể đột phá hơn nên Đạt quyết định thi thêm đợt 2.

Kết quả vượt ngoài mong đợi khi nam sinh đúng 33/40 câu Tư duy khoa học. Với phần Tư duy Toán học, nam sinh đúng 40/40, còn Tư duy Đọc hiểu đạt 18/20 câu. Ở lần thi đầu tiên, Đạt chỉ đúng 14/18 câu Tư duy Đọc hiểu.

Với thế mạnh ở môn Toán, Đạt không gặp khó khăn trong việc ôn luyện Tư duy Toán học. Do đó, nam sinh dành nhiều thời gian hơn cho hai phần còn lại.

Để tạo đột phá giữa hai đợt thi, Đạt cho biết em thường luyện đề trên mạng, đọc các bài báo dạng văn học, báo chí, khoa học tương tự phần đọc hiểu trong đề thi để nâng cao tư duy của mình.

Nghiêm túc với tự học

Đề thi đánh giá tư duy đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu nhanh và vận dụng linh hoạt tư duy toán học, khoa học, giải quyết vấn đề. Để có thể đạt được kết quả tốt, Tuấn Đạt cho hay em đã lên kế hoạch ôn tập cụ thể, đồng thời nghiêm túc với việc tự học.

Đều đặn 3 tháng qua, mỗi ngày, nam sinh thường dành 1-2 tiếng luyện đề thi đánh giá tư duy, trung bình mỗi tuần làm 4-5 đề. Tổng cộng đến nay, Đạt làm được khoảng 60 đề. Bí quyết của Đạt là mỗi lần làm xong, em thường chấm lại kỹ càng để phân tích lỗi sai và ghi nhớ phần kiến thức đó.

Cùng với đó, nam sinh vẫn duy trì việc học trên lớp và ôn thi tốt nghiệp THPT. Em luôn tập trung nghe giảng trên lớp và hoàn thành bài tập đầy đủ. Nam sinh cũng nhờ thầy cô hỗ trợ, gửi thêm tài liệu để củng cố kiến thức.

Đạt nhấn mạnh việc phân bổ thời gian hợp lý để không bị quá tải. Nam sinh thường không ép bản thân phải học quá nhiều trong ngày, xen kẽ giữa học tập và nghỉ ngơi để giữ sự tập trung.

Cô Trần Thị Trang Nhung, Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Bảo, nhận xét Đạt là học sinh giỏi toàn diện các môn. Nam sinh rất nhanh nhẹn và hoạt bát.

"Em ấy có tư duy tốt, ngoan ngoãn với thầy cô, thân thiện với bạn bè", cô Nhung chia sẻ.

Đạt là học sinh giỏi toàn diện, thường đoạt giải cao trong các kỳ thi. Ảnh: NTCC.

Ngoài thành tích ở kỳ thi đánh giá tư duy, trước đó, Đạt còn đoạt giải nhất kỳ thi Toán bằng Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2023-2024; giải nhì môn Vật lý bằng Tiếng Anh cấp thành phố, giải nhì môn Toán bảng B cấp thành phố năm học 2024-2025.

Nam sinh còn có thể mạnh cờ vua khi đoạt huy chương vàng môn này ở Hội khoẻ Phù Đổng thành phố lần thứ 17. Điểm tổng kết của Đạt hàng năm cũng luôn ở mức cao, trong đó môn Toán thường đạt tuyệt đối.

Với kết quả này, mọi cánh cửa tại Đại học Bách khoa Hà Nội đều rộng mở với Đạt. Nam sinh đang dành thời gian nghiên cứu sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức từ năm 2020. Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Trước Tuấn Đạt, thí sinh đạt điểm cao nhất là em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh, với điểm số 98,61/100.

Kết quả bài thi đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026. Kỳ thi năm 2026 còn một đợt thi cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 16-17/5, thời gian mở hệ thống đăng ký là từ 9h ngày 5-15/4.