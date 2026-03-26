Thủ khoa Ngoại thương TP.HCM đạt điểm tuyệt đối toàn bộ 137 tín chỉ

Từ học sinh chuyên Văn, Phạm Quốc Trí rẽ hướng học Ngoại thương (phân hiệu tại TP.HCM), rồi tốt nghiệp thủ khoa chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại với điểm tuyệt đối.

Phạm Quốc Trí (22 tuổi, quê Tiền Giang cũ) hoàn thành chương trình đại học tại Phân hiệu Đại học Ngoại thương (TP.HCM) trong 3,5 năm, sớm hơn một học kỳ so với khung đào tạo tiêu chuẩn. Nam sinh được công nhận tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy (GPA) 4/4, tương ứng toàn bộ 137/137 tín chỉ đều đạt mức điểm tuyệt đối.

Trong suốt quá trình học, Quốc Trí cũng nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập cùng nhiều học bổng doanh nghiệp khác.

"Mình vui và xúc động vì mục tiêu bản thân đề ra đã hoàn thành", nam sinh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chuyên Văn rẽ hướng Ngoại thương

Quốc Trí từng là học sinh lớp chuyên Ngữ văn, trường THPT chuyên Tiền Giang. Năm lớp 12, nam sinh đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Thành tích này giúp Trí được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học.

Đứng trước nhiều lựa chọn, Trí cho biết bản thân từng phân vân giữa Sư phạm Ngữ văn và lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nam sinh ấn tượng với môi trường học tập năng động, chất lượng tại Phân hiệu Đại học Ngoại thương ở TP.HCM nên quyết định đăng ký nguyện vọng duy nhất vào ngành Kinh tế đối ngoại của trường.

"Mình cũng muốn làm mới bản thân, thử đi con đường khác với ba năm THPT", Trí nói.

Nam sinh kể ban đầu, khi mới vào trường, cậu không đặt mục tiêu đạt GPA tuyệt đối mà chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể và giữ vững tinh thần học tập. Như nhiều sinh viên khác, Trí cũng đối mặt với không ít khó khăn khi bước vào môi trường đại học.

Vốn là học sinh tốp đầu ở cấp ba, nam sinh vẫn không tránh khỏi choáng ngợp trước sự năng động và thành tích của nhiều sinh viên xung quanh. Để thích nghi, Trí tự nhắc mình tạm quên những thành tích đạt được ở phổ thông và bắt đầu lại. Việc giữ tâm thế luôn học hỏi giúp cậu không bị áp lực hay tự mãn.

"Định vị bản thân là một người luôn cầu tiến giúp mình gạt bỏ áp lực đồng trang lứa", nam sinh nói.

Từ người luôn e dè trước đám đông, Trí dần thay đổi, chủ động phát biểu và tham gia thuyết trình trong các giờ học. Theo nam sinh, việc mạnh dạn chia sẻ quan điểm không chỉ giúp rèn sự tự tin mà còn tạo cơ hội trao đổi, phản biện để hiểu bài sâu hơn.

Không áp lực với danh hiệu thủ khoa

Từ năm hai, với sự động viên của bạn bè, Trí đặt ra mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa và đạt GPA 4/4. Nhận thấy phương pháp học tập trước đó dù giúp theo kịp bài vở nhưng chưa thực sự tối ưu để duy trì điểm số tuyệt đối, nam sinh bắt đầu điều chỉnh cách học.

Chàng trai chủ động hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, đồng thời lập nhóm học tập cùng bạn bè để trao đổi bài và ôn tập trước các kỳ thi. Nam sinh thường đảm nhận vị trí trưởng nhóm, tổng hợp tài liệu, phân chia nội dung ôn tập và điều phối các buổi học chung.

“Làm trưởng nhóm, mình sẽ bao quát được hết nội dung môn học, không bỏ sót phần nào. Khi phải giải thích lại kiến thức cho người khác, bản thân mình cũng hiểu bài sâu hơn”, nam sinh chia sẻ.

Dù đạt GPA tuyệt đối, Trí thừa nhận những môn liên quan đến logic và tính toán từng là thử thách lớn. Trong đó, các học phần như Kinh tế lượng hay Lý thuyết tài chính khiến nam sinh phải nỗ lực nhiều.

Để cải thiện tư duy, Trí dành nhiều thời gian luyện bài tập và giải đề. Việc tiếp xúc với nhiều dạng bài khác nhau giúp bản thân dần quen với cách suy luận, từ đó phản xạ nhanh hơn khi gặp các bài toán mới.

Nền tảng chuyên Văn cũng mang lại nhiều lợi thế trong quá trình học đại học. Trí nhận thấy bản thân hình thành thói quen đọc nhanh, nắm ý chính và ghi nhớ tốt các từ khóa quan trọng. Quá trình rèn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi cũng giúp nam sinh phát triển tư duy đa chiều và khả năng phản biện.

“Mình thường không học thuộc lòng từng câu chữ mà ghi nhớ các từ khóa, sau đó tự kết nối lại thành ý. Nhờ vậy, việc học và hệ thống kiến thức cũng nhanh hơn”, nam sinh chia sẻ.

Để tốt nghiệp sớm, Trí cũng tăng tốc đăng ký học thêm tín chỉ trong các kỳ hè. Mỗi kỳ hè chỉ kéo dài trong một tháng nên lịch học dày hơn so với học kỳ chính.

Là giảng viên chủ nhiệm, gắn bó với Trí suốt 3,5 năm học, TS Lý Ngọc Yến Nhi, giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản, nhận xét nam sinh là người khá trầm tính nhưng nghiêm túc và cầu tiến trong học tập.

Trí luôn tham gia đầy đủ các buổi học và sinh hoạt lớp, theo dõi kỹ yêu cầu của từng môn học và giảng viên, từ đó chuẩn bị bài vở, ôn tập một cách bài bản.

"Số lượng sinh viên tốt nghiệp GPA 4/4 ở Đại học Ngoại thương không nhiều. Để đạt được điều này, trước hết, Trí phải đặt mục tiêu rất rõ. Mục tiêu đó thúc đẩy em ấy phải cố gắng và cẩn trọng để tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình học cũng như thi cử", cô Nhi chia sẻ.

Nhìn lại hành trình 4 năm, điều Trí tiếc nuối nhất là chưa tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Nam sinh thừa nhận phần lớn thời gian dành cho việc học nên trải nghiệm sinh viên của mình không quá sôi nổi.

Sau khi tốt nghiệp, nam sinh muốn tập trung tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi đưa ra những kế hoạch dài hạn. Hiện, Trí đang làm việc tại một công ty logistics.

“Danh hiệu thủ khoa là một cột mốc đáng nhớ, nhưng không khiến mình áp lực. Khi bước vào thị trường lao động, mình vẫn là một người mới và phải học lại từ đầu", Trí chia sẻ.