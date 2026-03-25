ĐH Bách Khoa tặng bằng khen nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết vừa trao tặng bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú - người lao vào đám cháy xảy ra tại Lĩnh Nam (Hà Nội) để cứu người.

Nam sinh Nguyễn Lê Tú. Ảnh: Trần Hiền.

Thông tin được PGS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đưa ra tối 25/3.

Bà Huyền cho biết chiều cùng ngày, Ban Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên đã thay mặt nhà trường tới thăm và động viên em Nguyễn Lê Tú trong bệnh viện.

Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cũng trao giấy khen cho em Nguyễn Lê Tú vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Lê Tú nhận bằng khen của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Theo bà Huyền, Tú là sinh viên năm 2, lớp Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nam sinh học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ.

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khói lửa đã bốc lên dữ dội. Vô tình bắt gặp sự việc, không chút do dự, Tú lập tức lao vào hiện trường, phối hợp cùng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) và một số người dân tìm cách tiếp cận những người mắc kẹt.

Tú cho biết ban đầu đứng hỗ trợ đưa người già sang nơi an toàn, nhưng khi nghe tin bên trong vẫn còn phụ nữ và trẻ em, Tú quyết định vượt qua nỗi sợ, bò qua thang sang nhà cháy.

“Lúc đó em không còn nghĩ dám hay không, chỉ nghĩ phải vào nhanh nhất có thể”, Tú kể với Tri Thức - Znews.

Sau đó, Tú cùng anh Long dùng áo thấm nước bịt mũi, men theo tường để tiếp cận các tầng dưới. Nhờ anh Long nắm rõ vị trí người mắc kẹt, nhóm đã xác định được khu vực cần cứu hộ, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận.

Dù không trực tiếp đưa các nạn nhân ra ngoài, sự hỗ trợ của Tú góp phần quan trọng trong việc định vị và dẫn đường cho công tác cứu nạn

Nam sinh sau đó được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Hành động dũng cảm của Tú được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi về hành động kịp thời trong tình huống nguy cấp.

Theo thống kê sơ bộ, nguyên nhân vụ hỏa hoạn do chập điện, diện tích cháy khoảng 8 m2, thiệt hại về người không có, thiệt hại về tài sản ước tính dưới 100 triệu đồng. Vụ cháy này được phân loại là cháy nhà dân cấp 1.