Trường ở Hải Phòng khen 10 học sinh đi học sớm nhất

Danh sách "Top 10 học sinh dậy từ bình minh" tại một trường cấp 3 ở Hải Phòng, thống kê bằng camera AI, đang lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Lưu Phương Anh (phải), top 2 học sinh đi học sớm nhất trường THPT Hàng Hải.

Hình ảnh chụp màn hình danh sách “Top 10 học sinh đi học sớm nhất trường” tại một trường cấp 3 đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích, hơn một triệu lượt xem và tương tác khen ngợi, ủng hộ cách làm sáng tạo của trường từ cộng đồng.

Bài viết được trường THPT Hàng Hải (Hải Phòng) đăng tải sáng 13/1. Điều đặc biệt là danh sách này không lập bằng cảm tính, mà được thống kê tự động qua hệ thống camera AI tại nhà để xe của trường.

Bức ảnh tuyên dương hiển thị họ tên, lớp học, loại xe và ảnh chân dung của 10 học sinh quét thẻ sớm nhất vào trường từ 6h15 đến 6h27.

Top 10 học sinh đi sớm nhất trường THPT Hàng Hải được khen, hôm 13/1.

Fanpage nhà trường chia sẻ đầy dí dỏm: “Khi cổng trường còn ngái ngủ, chim còn đang bàn chuyện đi ăn sáng… thì các bạn đã có mặt. Không phải ‘đi học sớm cho sang’, mà là ý thức - kỷ luật - tinh thần học tập đáng nể. Xin chúc mừng những ‘chiến binh bình minh’ của nhà trường".

Cách gọi vui “chiến binh bình minh” khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều bình luận để lại: “Không phải cú đêm mà là cú… bình minh”, “Top này chắc quen dậy từ 5h sáng rồi”, "Xưa em đi học không có món này!", "Vừa có kỷ luật, vừa có AI, đúng kiểu học đường 4.0”.

Thầy Nguyễn Đức Du - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý học sinh trường THPT Hàng Hải, cho biết đầu năm nay trường hoàn tất nhà để xe mới và ứng dụng hệ thống quản lý nhà trường bằng camera AI do thầy Vũ Văn Hưng, giáo viên bộ môn Tin học của trường sáng chế để quản lý học sinh qua quét mã thẻ học (tích hợp thẻ xe).

Nhà trường ghi nhận các dữ liệu tên tuổi, lớp học, có bao nhiêu học sinh gửi xe, những học sinh nào chưa đến, bạn nào lên xe hay chưa lên xe. Học sinh đi qua hệ thống sẽ kết hợp loa đọc to tên các em. Ý tưởng khen ngợi học sinh đi sớm từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường.

Các học sinh vui vẻ và tự giác đến trường sớm hơn sau hình thức khen tuyên dương học sinh đến sớm của nhà trường.

Thầy Du chụp ảnh "Top 10 học sinh dậy từ bình minh" từ ngày 22/11/2025. Ban đầu, thầy băn khoăn khi đăng tải trên mạng xã hội và không ngờ lại lan toả tích cực đến vậy. Nhiều học sinh bày tỏ tự hào, thích thú khi được "xếp top", thậm chí có học sinh còn vui vẻ tự xin được vào "Top 10 em đi muộn nhất".

"Không chỉ quản lý phương tiện, việc ứng dụng AI tạo ra cuộc đua buổi sáng lành mạnh, giúp học sinh tự giác hơn thay vì bị nhắc nhở", thầy Du nói.

“Em thật sự rất vui và tự hào vì những việc làm tưởng như rất nhỏ của mình lại được thầy cô, nhà trường ghi nhận cũng như nhận được sự hưởng ứng tích cực trên mạng xã hội", Lưu Phương Anh, lớp 12A9, top 2 học sinh đi sớm nhất của trường, chia sẻ.

Phương Anh cho biết bảng vinh danh đầy thú vị giúp em có thêm động lực để tiếp tục giữ nề nếp, sống có trách nhiệm và duy trì thói quen đi học sớm, đúng giờ mỗi ngày. Nhà cách trường 6 km, em thường dậy lúc 4h sáng để học bài, 5h sửa soạn để 6h ra khỏi nhà.

Nguyễn Gia Nghĩa, lớp 12A10, chia sẻ từ đầu năm học em là "cao thủ" trong việc đi học muộn với muôn vàn lý do khác nhau từ khách quan đến cả chủ quan. Từ khi nhà trường lập ra bảng xếp hạng để vinh danh những người luôn đến sớm nhất trường, em có cho mình góc nhìn hoàn toàn mới để dậy sớm, đến trường sớm. Động lực của em không đến từ việc ganh đua hay khoe mẽ với người khác mà mục đích khác là để xoá bỏ thói quen luôn trì hoãn, chậm trễ của bản thân.

Còn Hoàng Tường Vy, học sinh lớp 10C1, cũng cho biết em nhìn bảng tuyên dương các bạn lấy đó làm mục tiêu kỷ luật hơn nhằm "lọt top" để "chiến thắng sự lường biếng của mình".

Từ một bảng thống kê thành câu chuyện, nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng đây là cách tuyên dương đơn giản nhưng hiệu quả, truyền cảm hứng dậy sớm, tạo tinh thần tích cực trước giờ học.