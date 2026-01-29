Khen thưởng học sinh lớp 11 vì hành động cứu nạn phi công

Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân đã trao giấy khen, tặng quà cho học sinh dũng cảm cùng các cá nhân tiêu biểu tham gia cứu nạn phi công trong vụ tai nạn bay Trung đoàn 940.

Đại diện Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Ảnh: H.Thuần.

Sáng 29/1, đại diện Cục Chính trị, trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đã đến thăm, trao giấy khen và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11B6, trường THPT Nguyễn Văn Linh, cùng gia đình ông Nguyễn Công, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là những cá nhân, gia đình đã có hành động dũng cảm, trách nhiệm, tích cực tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn phi công trong vụ tai nạn bay của Trung đoàn 940 xảy ra ngày 28/1.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thắm đượm tình cảm quân - dân. Sự quan tâm, động viên kịp thời của Quân chủng và Nhà trường là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hành động nhân văn, góp phần giáo dục, bồi đắp tinh thần trách nhiệm công dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không Qquân khẳng định hành động của em Nguyễn Thành Khang là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết quân - dân, tinh thần xung kích, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Chia sẻ đầy xúc động, em Nguyễn Thành Khang cho biết khi biết tin xảy ra tai nạn, em chỉ nghĩ đơn giản phải làm điều gì đó để giúp đỡ người gặp nạn, coi đó là việc làm tự nhiên, xuất phát từ trách nhiệm và tấm lòng.