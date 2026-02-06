Nữ sinh đánh nhau, công an xã 'phạt' chải tóc để làm hoà

Cách xử lý của công an xã được chia sẻ lên mạng xã hội nhận hàng chục nghìn lượt thích, khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hai nữ sinh xô xát vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) mới đây nhận được nhiều lời khen về cách xử lý tình huống vụ nữ sinh đánh nhau tại thôn Sơn Hải 1 vào ngày 5/2.

Cụ thể, mâu thuẫn của các nữ sinh xuất phát từ những lời trêu chọc trên mạng xã hội liên quan đến tình bạn khác giới. Từ đó, hai nữ sinh đã hẹn nhau ra bãi cát để “giải quyết”. Vụ việc được một số học sinh chứng kiến và quay clip, song không có ai can ngăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn sự việc.

Các nữ sinh được tổ chức giải hoà tại trụ sở Công an xã Phước Dinh. Ảnh: TTCP.

Tại trụ sở Công an xã Phước Dinh, các nữ sinh được nhắc nhở, giáo dục về hành vi vi phạm, viết cam kết không tái phạm và được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đáng chú ý, nhằm giúp các học sinh hóa giải mâu thuẫn, lực lượng công an đã tổ chức cho hai nữ sinh trực tiếp xin lỗi nhau, ôm nhau làm hòa và thực hiện hành động chải tóc cho nhau như một cách thể hiện sự cảm thông, khép lại xích mích.

Ngoài hóa giải mâu thuẫn trực tiếp, Công an xã Phước Dinh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và nhà trường để theo dõi, quản lý, giáo dục các học sinh, qua đó ngăn ngừa nguy cơ tái diễn bạo lực học đường.