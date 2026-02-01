Tặng bằng khen nam sinh hỗ trợ phi công sau vụ rơi máy bay ở Đắk Lắk

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã trao bằng khen nam sinh lớp 11 có hành động hỗ trợ, cứu giúp phi công trong vụ máy bay rơi trên địa bàn.

Em Nguyễn Thành Khang được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk tặng bằng khen. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin từ Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk, ngày 31/1, đơn vị đã tặng bằng khen cho em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11B6, trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk). Nam sinh này đã dũng cảm sơ cứu, hỗ trợ cho phi công bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự Yak-130 xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, sáng 28/1 khi Khang đang ở nhà trông em cho bố mẹ thì bất ngờ nghe tiếng máy bay gầm rú lớn trên bầu trời (chiếc Yak-130 gặp sự cố).

Nam sinh đi ra khu vực phía sau nhà thì phát hiện trung úy Đinh Thành Trung bị thương, đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh có chiếc dù. Phát hiện phi công bị chảy máu vùng mặt, Khang dìu trung úy Đinh Thành Trung vào nhà, lấy gối kê cho nam phi công nằm nghỉ ngơi và chăm sóc trong khả năng của mình. Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt, đưa nam phi công vào bệnh viện điều trị.

Ông Lương Minh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, đã biểu dương em Nguyễn Thành Khang. Hành động nhanh trí và dũng cảm của em đã góp phần hỗ trợ kịp thời phi công gặp nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Theo ông Tùng, những việc làm của em Khang thể hiện tinh thần trách nhiệm và là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên học tập.

Qua đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng bằng khen cùng phần thưởng dành cho nam sinh.