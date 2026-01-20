Hai MC tường thuật khai mạc Đại hội XIV của Đảng bằng tiếng Anh

Gây ấn tượng trên sóng truyền hình đối ngoại, hai MC, BTV của kênh Vietnam Today sở hữu nền tảng học vấn đáng nể.

Minh Đức và bạn dẫn Huyền Trần trong các bản của Vietnam Today. Ảnh: NVCC.

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu phiên khai mạc với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mẹ Việt Nam anh hùng và khách mời quốc tế.

Cùng lúc, Vietnam Today - kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia - tường thuật và bình luận trực tiếp lễ khai mạc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sự kiện được dẫn dắt bởi hai MC, BTV trẻ tuổi Huyền Trần và Minh Đức, cùng hai khách mời bình luận là bà Tôn Nữ Thị Ninh (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Bỉ và Liên minh Châu Âu) và ông Bùi Thế Giang (nguyên Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc).

Hai MC, BTV dẫn dắt chương trình tường thuật, bình luận trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau khi phát sóng, chương trình được đánh giá cao ở cách tổ chức mạch lạc, nội dung cô đọng nhưng giàu thông tin, kết hợp hài hòa giữa phần tường thuật, phân tích và bình luận chuyên sâu, truyền tải hiệu quả thông điệp của Đại hội XIV của Đảng tới bạn bè quốc tế.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, hai MC chương trình còn tạo dấu ấn nhờ khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn, xử lý tình huống linh hoạt và phong thái dẫn tự tin, chuyên nghiệp.

BTV, MC Lê Hiếu Minh Đức, sinh năm 1997, tốt nghiệp trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau đó du học Australia. Anh lấy hai bằng cử nhân về Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong. Nam MC cũng có chứng chỉ IELTS 9.0 từ hơn 10 năm trước.

Trước khi Vietnam Today chính thức ra mắt, Minh Đức đã có khoảng 6 năm làm việc tại Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Anh tham gia dẫn và sản xuất các bản tin Thời sự tiếng Việt, tiếng Anh, cũng như một số chuyên mục như Fine Cuisine, Discovery hay Ngày trở về.

Với thế mạnh tiếng Anh, Minh Đức nhiều lần nhận được lời khen về phát âm, cách nhấn nhá khi dẫn chương trình.

Dẫn cặp với Minh Đức là BTV, MC Huyền Trần (tên thật Trần Thanh Huyền). Nữ MC cũng tốt nghiệp trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, sau đó lấy bằng cử nhân ngành Truyền thông quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Huyền Trần sở hữu trình độ tiếng Anh IELTS 8.0 và biết tiếng Pháp.

Là một trong sáu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa, cô sớm bén duyên với nghề và trở thành biên tập viên, người dẫn chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV). Cô là gương mặt quen thuộc của các bản tin chính và chương trình chuyên đề như Newsline, Daily Biz, Culture Scene, The Point.

Chia sẻ với báo chí, Huyền Trần cho hay quá trình học tập tại Học viện Ngoại giao, được trực tiếp học từ các giảng viên từng là đại sứ hoặc giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan ngoại giao và báo chí, đã mang đến cho cô nền tảng kiến thức đa dạng và phù hợp để phát triển trong lĩnh vực đối ngoại.