Học vấn ấn tượng của những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Lê Kiến Thành (sinh năm 2007), cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), là người trẻ nhất trong danh sách gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Năm 2025, em giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế và huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhiều thành tích ấn tượng trước đó như hai lần đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và huy chương vàng ICPC cấp quốc gia, khu vực. Với những đóng góp xuất sắc, Kiến Thành được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ). Hiện, Thành là sinh viên chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) và được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng. Ảnh: Báo Gia Lai.

TS Đặng Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993), Phó trưởng phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), là nhà khoa học nữ duy nhất trong 10 gương mặt năm nay nhận giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025. Ở tuổi 32, cô đã sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia và công bố hàng chục bài báo khoa học quốc tế, trong đó có nhiều công trình thuộc nhóm Q1, Q2. TS Hằng còn là tác giả chính của 46 công bố trong lĩnh vực vật liệu y sinh, đồng thời chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ và cấp Viện. Ảnh: Tiền Phong.

TS Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991) là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hiện công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và địa kỹ thuật. Anh đã công bố hơn 50 bài báo khoa học quốc tế, trong đó phần lớn thuộc nhóm Q1, Q2 và nhiều bài giữ vai trò tác giả chính. Năm 2024-2025, anh được xếp vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Đại học Stanford và công ty xuất bản Elsevier, đồng thời nhận giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025. Hướng nghiên cứu trọng tâm của TS. Tuấn là tương tác nhiệt - cơ - môi trường trong công trình địa kỹ thuật, kết hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa thiết kế và giảm phát thải. Ảnh: Trung ương Đoàn TN.

Kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông (sinh năm 1996) hiện công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Anh chủ trì phát triển Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP), được triển khai trên toàn Tập đoàn và 10 thị trường quốc tế, giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí mua sản phẩm ngoại. Đồng thời, anh dẫn dắt xây dựng Nền tảng học máy Viettel và hệ thống số liệu thông minh GenBI, mang lại hiệu quả kinh tế hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nguyễn Chí Đông sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây, liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở giai đoạn 2023-2025. Anh cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Trung ương Đoàn TN.

Doanh nhân Phạm Chí Nhu (sinh năm 1991) là cựu sinh viên K46 ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Ngoại thương. Anh hiện là Giám đốc điều hành Coolmate - startup thời trang nam từng gọi vốn thành công 500.000 USD trên Shark Tank Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của anh, doanh nghiệp trở thành một trong những startup tăng trưởng nhanh trong ngành thời trang với doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng . Bên cạnh kinh doanh, anh còn thúc đẩy dự án cộng đồng Care & Share với nhiều hoạt động ý nghĩa về giáo dục và môi trường. Ảnh: Trung ương Đoàn TN.

Đại úy Đoàn Văn Chí (sinh năm 1997), tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2019, hiện là Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam). Năm 2023, dù đơn vị thực hiện rất nhiều nội dung công việc, tính chất công việc chuyên môn ngày càng đòi hỏi cao, anh vẫn đồng thời theo học văn bằng 2 tiếng Anh và dự khóa cao học. Ngoài ra, Đại úy Chí còn là chủ biên và đồng chủ biên 3 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. Anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận nhiều bằng khen từ cấp trên. Ảnh: Trung ương Đoàn TN.

